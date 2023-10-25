Трамп спершу назвав Орбана лідером Туреччини, а потім прислав йому шапку: фото

У середу, 25 жовтня, прем’єр-міністр Угорщини Орбан похизувався червоною бейсболкою, яку, за його словами, надіслав йому колишній президент США Дональд Трамп.

“Подивіться, що сьогодні прийшло поштою! Дякую за підтримку, Дональд Трамп!”, - написав угорський лідер у соцмережі X (раніше — Twitter) та опублікував своє фото в кепці, на якій великими літерами написано прізвище американського експрезидента.

Як видно на фото, на передній частині бейсболки від руки написано “Вікторе, ти супер”. Поруч - розмашистий підпис Трампа, а збоку видно цифри 45 і 47. Ймовірно, у такий спосіб американський політик, який був 45-м президентом США, натякає, що прагне стати 47-м.

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Як зауважило видання Politico, цей подарунок може бути вибаченням від колишнього президента США, оскільки раніше Трамп переплутав лідерів Угорщини та Туреччини.

“Є така людина, Віктор Орбан, хтось коли-небудь про нього чув? Він, напевно, один із найсильніших лідерів у світі. Він лідер Туреччини”, - необачно ляпнув експрезидент на мітингу в Нью-Гемпширі.

Дивно, що Трамп переплутав Орбана з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, адже раніше вони уже роздавали один одному компліменти.

Зокрема, американський політик говорив, що угорський прем’єр “виконав величезну роботу” і його “поважають у всій Європі”. Тим часом Орбан на початку 2023 року, згадуючи Трампа, закликав його: “Поверніться, пане президенте. Зробіть Америку знову великою і принесіть нам мир”.

Нагадаємо, у понеділок, 23 жовтня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан спричинив скандал після того, як порівняв членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією його країни.

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