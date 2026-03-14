Трамп шокував новою заявою щодо війни в Ірані: заговорив про допомогу Китаю

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп стверджує, що «багато країн» надішлють військові кораблі для контролю судноплавства в Ормузькій протоці, яка заблокована Іраном. Серед названих американським лідером країн — Китай.

Про це він написав у суботу, 14 березня, у дописі в своїй соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп висловив сподівання, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея та Велика Британія надішлють військові кораблі, щоб ключовий для транспортування нафти судноплавний канал залишався «відкритим, безпечним і вільним» і йому більше не загрожував Іран.

Реклама

Тим часом, за його словами, США будуть «бомбардувати берегову лінію до нестями та постійно обстрілювати іранські човни та кораблі з води».

Трамп стверджує, що США «знищили 100% військового потенціалу Ірану», але каже, що їм все ще «легко» використовувати дрони, міни та ракети ближнього радіуса дії.

«Так чи інакше, але ми скоро отримаємо Ормузьку протоку», — додав він.

Як повідомляє Sky News, Велика Британія поки не повідомляла, що відправлятиме військові кораблі для контролю над цим водним шляхом.

Реклама

Блокування Ормузької протоки — останні новини

Нагадаємо, Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що європейські та арабські країни зможуть отримати вільний прохід через Ормузьку протоку, якщо розірвуть дипломатичні відносини із США та Ізраїлем.

Цього тижня США отримали дані про підготовку Ірану до розміщення морських мін у судноплавному коридорі Ормузької протоки.

За даними розвідки, іранська сторона залучає до операції малогабаритні судна. Кожне з них здатне транспортувати від двох до трьох одиниць мінного озброєння.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що пріоритетом військової операції США проти Ірану стало розмінування Ормузької протоки, а також атаки на військово-морські бази, ракетні установки та інші об’єкти, які можуть заважати вільному судноплавству.

Реклама

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США забезпечать супровід суден через Ормузьку протоку за потреби.