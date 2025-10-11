ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
241
Час на прочитання
2 хв

Трамп спростував власну заяву про скасування зустрічі з Сі Цзіньпіном

Американський президент наголосив, що переговори можуть відбутися.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп Сі Цзіньпін

Дональд Трамп Сі Цзіньпін / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп спростував свою попередню заяву у Truth Social про нібито скасування зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, інформує ZN.UA.

Під час спілкування з журналістами Трампа запитали, чи справді він не планує зустрічатися з китайським лідером.

На це президент відповів, що інформація про скасування зустрічі не відповідає дійсності.

«Ні, я не скасував, але я все одно туди поїду, тож припускаю, що, можливо, зустріч усе ж буде. Але ви ж знаєте — вони зробили щось таке, на що світ точно не погодиться», — сказав Трамп.

Він також прокоментував ситуацію на Близькому Сході, зазначивши, що нещодавня угода між Ізраїлем і ХАМАС викликала позитивні емоції серед учасників процесу. За словами президента, він планує найближчим часом здійснити візит до Ізраїлю.

«В Єгипті — вони просто танцювали від радості. Я поїду до Ізраїлю, думаю, виступатиму в Кнесеті на початку візиту. Потім — до Єгипту, вони чудові. Та й усі країни були чудовими. Індонезія — чудова. Йорданія — чудова. Всі чудові», — зазначив Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп більше не бачить сенсу у зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати впроваджують 100-відсотковий тариф на китайські товари через «агресивну позицію Пекіна у торговельних питаннях».

Дата публікації
Кількість переглядів
241
