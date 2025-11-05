Трамп став обличчям проблем: як у США відреагували на річницю "найбільшої перемоги в історії"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп у річницю своєї перемоги на виборах опублікував допис, у якому привітав з «найбільшою президентською перемогою в історії» та наголосив, що економіка США «процвітає», а витрати «йдуть на спад». Ця заява пролунала на тлі невтішних для республіканців результатів на останніх виборах, де виборці масово голосували, висловлюючи невдоволення економічною політикою чинного президента.

Про це Трамп написав на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social.

«Щасливої річниці! Цього дня, 5 листопада, рік тому ми здобули одну з найбільших президентських перемог в історії. Це велика честь представляти нашу країну. Наша економіка ПРОЦВІТАЄ, а витрати сильно йдуть на спад. Доступність є нашою метою. З любов’ю до американського народу!» — написав американський лідер.

Реклама

Трамп стає обличчям невдоволення

Видання Yahoo News Canada зазначає, що Дональд Трамп отримав серйозне попередження від виборців про те, що він відірваний від їхніх страхів щодо погіршення економіки США.

На останніх виборах Демократичній партії вдалося набрати обертів у ключових перегонах в усій країні, сфокусувавшись на проблемах, які Трамп обіцяв вирішити. Як чинний президент, саме він став обличчям невдоволення громадськості через економічні проблеми.

«Замість цього виборці висловлюють занепокоєння, що високі ціни на продукти, рахунки за електроенергію і житло виснажують їхні банківські рахунки. Але Трамп був непохитним, наполягаючи на тому, що він, навпаки, зміцнив економіку», — йдеться у публікації.

Виборці в перегонах за крісла губернаторів Вірджинії та Нью-Джерсі, а також на виборах мера Нью-Йорка назвали економічні проблеми головною темою. Демократи виграли в усіх цих перегонах. Ця зміна настроїв разюче контрастує з минулим роком, коли Трампа переобрали на хвилі обіцянок швидко знизити інфляцію та запустити виробництво шляхом жорстких тарифів.

Реклама

Тарифна політика і торішні попередження

Головною причиною розбіжностей між обіцянками Трампа та економічною реальністю є його план запровадити тарифи на імпортні товари. Експерти вважають, що ці витрати ляжуть на плечі американських споживачів.

Видання WHYY ще торік зазначало, що більшість економістів вважають: економічні пропозиції Трампа не лише не зможуть подолати інфляцію, а, ймовірно, погіршать її. Шістнадцять економістів, лауреатів Нобелівської премії, навіть підписали лист, у якому висловили побоювання, що його пропозиції «розпалять» інфляцію.

Слов’янська сплячка і відсутність реальних економічних перемог

Результати виборів підкреслили ступінь розчарування економічними умовами за президентства Трампа:

Близько половини виборців у Вірджинії назвали економіку головним питанням, і близько 60% із них підтримали демократку Ебігейл Спанбергер.

У Нью-Джерсі демократка Мікі Шеррілл отримала близько двох третин голосів тих виборців, хто вважав економіку головною проблемою.

Понад половину виборців у Нью-Йорку назвали вартість життя головною проблемою, і близько двох третин цієї групи підтримали демократа Зограна Мамдані.

Трамп, який не вів активну кампанію напередодні Дня виборів, одразу уникнув відповідальності, опублікувавши допис, що його «не було в бюлетені».

Реклама

Деякі його союзники вже закликали до зміни фокуса. Вівек Рамасвамі, колишній кандидат у президенти від Республіканської партії та союзник Трампа, заявив, що республіканцям «необхідно зосередитися на доступності».

«Зробити американську мрію доступною. Знизити витрати на електроенергію, харчові продукти, охорону здоров’я і житло. І розробити план, як ми це зробимо», — сказав він.

Нагадаємо, останнім часом рейтинг схвалення дій президента США Дональда Трампа обвалився до рекордних 60%. Головною причиною такого падіння стали його економічні рішення.