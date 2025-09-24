Трамп стає неймовірно нетерплячим щодо росіян — Джей Ді Венс зробив заяву

Джей Ді Венс / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп дедалі більше стає нетерплячий до Росії.

Таку заяву віцепрезидента Сполучених Штатів Дж. Д. Венса передає Білий дім.

Він повідомив, що Дональд Трамп дедалі більше переконується, що затягування війни грає проти Москви, а ключ до миру залежить від конкретних кроків Росії.

«Президент бачить цифри. Він дуже уважно реагує на реальну ситуацію. А реальність така: ми вели переговори з росіянами та українцями у добрій вірі, і я бачу, що президент вкрай нетерплячий до Росії. Він не відчуває, що вони достатньо готові запропонувати щось для завершення війни», — сказав Венс.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрілися у Нью-Йорку 24 вересня.

А нещодавні коментарі Дональда Трампа на підтримку України, що вона може повернути всі свої території, викликали в міжнародній спільноті суміш полегшення та підозри.