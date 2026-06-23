Трамп стає токсичним для союзників у Європі: чому праві від нього дистанціюються

Дональд Трамп / © Associated Press

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Європейські праві, які раніше відкрито демонстрували близькість до Дональда Трампа, дедалі частіше намагаються дистанціюватися від президента США. Підтримка Трампа, яка колись виглядала для них політичним активом, тепер може коштувати голосів.

Як пише Politico, репутація Трампа в Європі суттєво погіршилася через тарифні війни, погрози щодо Гренландії та війну з Іраном, яка спричинила зростання цін на енергоносії.

Його втручання у європейську політику, яке раніше вітали ідеологічні союзники, тепер частіше сприймається як ризик. Воно може відштовхнути поміркованих виборців, розколоти націоналістичний електорат і дати аргументи політичним опонентам.

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Один із найпоказовіших прикладів — прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Її довго вважали найпомітнішою союзницею Трампа в Європі. Однак після того, як президент США заявив, що вона нібито “благала” його про спільне фото на саміті G7, Мелоні різко відповіла.

Коментуючи закиди Трампа щодо її популярності, вона заявила, що дружба з ним їй “точно не допомогла”, і порадила президенту США зосередитися на власних рейтингах.

Схожу позицію займає і французький політик Жордан Барделла — лідер ультраправого “Національного об’єднання” та один із потенційних претендентів на президентську посаду. В інтерв’ю POLITICO він відкинув підтримку Трампа і назвав поведінку президента США “непередбачуваною”.

За словами президента соціологічного інституту Cluster17 Жана-Іва Дормагена, підтримка Трампа для європейських націоналістів перетворюється на “отруєний подарунок”.

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Опитування Cluster17 у семи країнах ЄС показало, що навіть серед правих виборців лише меншість вважає Трампа “другом Європи”. Такої думки дотримувалися 18% виборців “Національного об’єднання”, 23% виборців партії Мелоні “Брати Італії” та 25% прихильників німецької AfD.

Інше опитування Public First для POLITICO у червні показало, що лише 31% виборців AfD і 36% прихильників “Національного об’єднання” вважають США “надійним союзником”.

Парадокс у тому, що від Трампа починають віддалятися саме ті політичні сили, які його адміністрація намагалася залучити на свій бік. Білий дім раніше вітав “зростання впливу патріотично налаштованих європейських партій” і підтримував такі рухи публічно та кулуарно.

Найпомітніший розворот видно в Італії та Німеччині, де ультраправі традиційно прихильно ставилися до президента США. Мелоні після переобрання Трампа намагалася позиціонувати себе як міст між Європою і Вашингтоном, однак тепер їхні відносини перейшли у публічну суперечку.

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У Німеччині війна з Іраном лише поглибила кризу довіри між Трампом і ультраправими. Ще навесні лідери AfD закликали партійних функціонерів скоротити поїздки до США напередодні важливих регіональних виборів.

Водночас не всі європейські праві відмовляються від зв’язків із Трампом. Польська партія “Право і справедливість” продовжує вибудовувати відносини з президентом США, оскільки Польща залишається близьким військовим союзником Вашингтона та одним із найбільших покупців американської зброї в Європі.

На думку аналітиків, для польських правих хороші відносини з Трампом поки мають більше переваг, ніж ризиків. Однак загальна тенденція в Європі змінюється: підтримка президента США дедалі частіше виглядає не як бонус, а як політичний тягар.

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яку довгий час називали найвідданішою європейською союзницею Дональда Трампа, різко змінила тон у відносинах із президентом США. Мелоні раніше уникала публічної критики Трампа, навіть попри його суперечливі заяви та дії. Однак після останнього конфлікту вона звинуватила його у викривленні подій і потуранні ворогам США та Заходу.

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