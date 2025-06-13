Президент США Дональд Трамп в образі Папи Римського / Архівне фото

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У Сполучених Штатах формується незвичний релігійний рух, який відрізняється від традиційного «релігійного правого» та тісно пов’язаний з політичним курсом Дональда Трампа і рухом MAGA. Ця нова течія є складнішою та може змінити не лише американську релігію, а й демократичний устрій країни.

Про це пише Vox.com.

Протягом десятиліть «релігійні праві» в Америці асоціювалися з «християнським націоналізмом», що прагнув впровадження біблійних стандартів у світське законодавство. Однак Дональд Трамп створює принципово іншу релігійну силу, яка є не просто антиліберальною, а й фундаментально протистоїть традиційній релігії.

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Віра руху MAGA полягає не в тому, що держава підкоряється церкві, а навпаки — церква підпорядковується волі американського націоналізму. Цей націоналізм вважає «американський проєкт» унікальним втіленням свободи та процвітання, але водночас є винятковою власністю білих, гетеросексуальних і безумовно відданих нації осіб.

Ця модель відносин між церквою та державою, на думку аналітиків, більше нагадує сучасну Росію, де Російська православна церква служить інструментом Кремля, аніж традиційні теократичні держави. Такий підхід чітко простежується у складі та місії нової Комісії з питань релігійної свободи, створеної Трампом, яка має підготувати «офіційний звіт» про історію та сучасний стан релігійної свободи в Америці.

Це разюче контрастує з підходом попередніх президентів, які зосереджувалися на співпраці релігійних організацій з урядом у вирішенні соціальних проблем, як-от торгівля людьми чи глобальна бідність. Трамп ліквідував цей офіс на початку свого другого терміну і тепер демонструє інше бачення: релігія розглядається як засіб для підтримки існування США, а успіх релігійних інституцій залежить від того, наскільки Америка залишається «достатньо американською».

Концепція «релігійної свободи» в сучасному політичному кліматі США стала інструментом для відмови в послугах певним групам населення — від відмови пекарями у виготовленні весільних тортів для одностатевих пар до заперечення фармацевтами у видаванні засобів екстреної контрацепції. Ця стратегія, зародившись ще під час руху за громадянські права, коли прихильники сегрегації посилалися на релігійну свободу для виправдання расової нерівності, тепер слугує прихованим сигналом для протидії соціальному прогресу.

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Склад і цілі нового релігійного руху

Аналіз складу Комісії з питань релігійної свободи, куди Трамп призначив 39 осіб, свідчить про домінування євангелістів, консервативних католиків і православних євреїв. До складу комісії також увійшли двоє білих американців, які прийняли іслам. Але серед них немає жодного представника традиційних протестантських течій. Автори статті зазначають, що ця «коаліція віри» об’єднана не теологією, а «спільним відчуттям культурної облоги», здебільшого навколо питань гендеру, сексуальності та раси.

Нова релігійна течія MAGA не просто політизує теологію, а конструює нову теологію, яка відповідає їхній політиці. Наприклад, виправдання євангельськими лідерами сексуальних проступків Трампа базується на тому, що він є «месіанською фігурою», посланою для спасіння Америки, а не душ. Це не має релігійної логіки, але є цілком політично послідовним.

Яскравим прикладом є Ісмаїл Роєр, один з мусульман, призначених Трампом до комісії. Раніше він відбував покарання за зв’язки з терористами, а тепер активно виступає проти книг з ЛГБТК+ тематикою в школах на підставі релігійної свободи. Роєр відкрито заявляє, що «Америка — християнська країна», і прагне «відновлення цих принципів», які, як він натякає, походять з «класичної цивілізації», що у крайніх правих колах є «кодом для драконівських поглядів» на расу, гендер та сексуальність.

Цей рух прагне влади не для збереження духовного порядку чи впливу на загробне життя, а для радикального перетворення суспільства «тут і зараз». На відміну від старого «релігійного правого», що багато говорив про вічне покарання, новий рух майже не згадує про загробне життя, а натомість зосереджується на державній владі та нації. Це більше нагадує давньоримський імперський культ, де акцент робився на силі та «фертильності» держави, що проявляється в тому, що рух MAGA активно підтримує високу народжуваність, тобто заохочує людей мати більше дітей.

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Нові стратегії протидії

Традиційні методи протидії, такі як вказівка на лицемірство або апеляція до совісті, виявляються неефективними проти руху MAGA, який не піддається сорому і керується політичною доцільністю. Для боротьби з цим рухом потрібні нові стратегії та несподівані союзники. Такими союзниками можуть стати традиційні консервативні віряни — мормони, консервативні протестанти, католицькі єпископи — які, попри свої консервативні погляди, занепокоєні окремими аспектами політики MAGA, такими як імміграційна політика або позиція щодо «запліднення в пробірці».

Дональд Трамп та рух MAGA оголосили релігійну війну не лише проти прогресивних форм релігії чи відділення церкви від держави, а й взагалі проти традиційної релігії, яка відмовляється служити їхньому радикальному баченню світу. Це не створення теократії чи «Оповідь служниці», це щось нове, дивне і набагато складніше для боротьби — релігія нації та ідентичності, замаскована під знайомі віровчення.

Плани президента США Дональда Трампа провести помпезний військовий парад у Вашингтоні на своє 79-річчя в суботу, 14 червня, можуть не здійснитися. Причиною називають оголошене на цей день штормове попередження.