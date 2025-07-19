Трамп судитиметься з WSJ через згадку у статті про Епштейна: вимагає 10 мільярдів доларів

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що його команда юристів подала «історичний» судовий позов проти медіа The Wall Street Journal за публікацію «неправдивої, зловмисної, наклепницької, фейкової статті».

Про це Дональд Трамп написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

«Цей позов подається не лише від імені вашого улюбленого президента, мене, але й для того, щоб продовжувати відстоювати інтереси всіх американців, які більше не терпітимуть зловживань і неправомірних дій ЗМІ, що поширюють фальшиві новини», — зазначив він.

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Також у своєму дописі він згадав про те, що колись вже притягував до відповідальності медіа, зокрема телеканал ABC та ведучого Джорджа Слопадопулоса, телеканал CBS та телевізійну програму 60 Minutes, а також інших журналістів, які, за словами Трампа, поширювали неправдиві новини.

Тим часом Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір звернутися до суду з проханням дозволити оприлюднити свідчення великого журі у справі засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна. Ця заява прозвучала на тлі невдоволення частини прихильників Трампа, викликаного нещодавньою доповіддю Міністерства юстиції, в якій йдеться про відсутність доказів, що підтверджують давні конспірологічні версії, пов’язані з цією справою.

«З огляду на надмірну увагу, яку привертає справа Джеффрі Епштейна, я доручив Генеральному прокурору Пем Бонді подати всі відповідні матеріали великого журі, за умови схвалення суду. Ця афера, організована демократами, має бути негайно припинена», — написав Трамп у соціальній мережі.

Що передувало

Спільниця звинуваченого у сексуальній торгівлі Джеффрі Епштейна готувала йому особливий подарунок до 50-річчя. Гіслен Максвелл звернулась до родини й друзів фінансиста, і одним з них, за даними The Wall Street Journal, був президент США Дональд Трамп.

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Максвелл зібрала листи від Трампа і ще десятків колег Епштейна, щоб зробити альбом до його дня народження у 2003 році. Джерела повідомили журналістам, що альбом мав шкіряну палітурку і був виготовлений ще до арешту.

Епштейна вперше арештували 2006 року, і тоді цей альбом вивчали в межах розслідування. Зазначається, що лист від Трампа там — «непристойний, як і інші». Він складається з кількох рядків надрукованого тексту, обрамленого контуром оголеної жінки, ймовірно, намальованим маркером від руки.

«З днем народження — і нехай кожен день буде ще одним чудовим секретом», — йдеться у листі.

Відомо, що Епштейн і Трамп проводили час разом у 1990-х і на початку 2000-х років. 2002 року республіканець описував товариша як «приголомшливого хлопця» і відзначав, що їм однаково подобаються «красиві жінки».

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Генеральна прокурорка США Пем Бонді оголосила, що буде оприлюднено файли Джеффрі Епштейна та його секрети, попередивши, що їхній вміст шокує громадськість.

«Це викличе у вас нудоту. 200 жертв. 200. Так що в нас набагато більше — 250, насправді. Тому ми маємо переконатися, що їхня особистість і їхня особиста інформація захищені», — наголосила генпрокурорка.

Епштейн помер у федеральній в’язниці Нью-Йорка 2019 року, очікуючи суду за звинуваченням у сексуальній торгівлі. Йому було 66 років. Причиною смерті було вказано самогубство.