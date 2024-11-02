Трамп та Гарріс майже зрівнялися в одному з найбільш значних штатів - опитування

Кандидати у президенти Сполучених Штатів Камала Гарріс та Дональд Трамп майже зрівнялися за рейтингом підтримки у штаті Пенсильванії, який є одним з найголовніших у передвиборчій гонці.

Про це свідчать результати опитування від The Washington Post.

Видання пише, що результати опитування заводять "у глухий кут" президентські перегони у Пенсильванії, оскільки мотивують активно йти на вибори прихильників обох кандидатів.

Результати опитування показали, що за останні шість тижнів не було жодних змін у загальному рівні підтримки. У Камали Гарріс підтримка зберігається на рівні 48%, тоді як її опонента Дональда Трампа підтримують 47% виборців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп подав до суду на телеканал через інтервʼю з Гарріс.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський висловився про швидкі кроки Трампа до миру в Україні.

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