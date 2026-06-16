Трамп та Зеленський прибули на саміт G7 для обговорення миру в Україні: з’явилося відео

Трамп, Макрон та Зеленський на саміті G7 / © Associated Press

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У вівторок, 16 червня, президенти України Володимир Зеленський, США Дональд Трамп та Франції Еманнуель Макрон прибули на зустріч G7 у Франції.

Відео зустрічі лідерів «Великої сімки» з’явилося у Мережі.

Суспільне повідомляє, що біля готелю, де відбувається зустріч G7, Зеленського зустрів Еммануель Макрон.

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У Єлисейському палаці додали, що Макрон провів двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Серед головних тем зустрічі лідерів Європи та США — забезпечення миру та безпеки для України та Європи, а також відкриття першого етапу переговорів про вступ України до ЄС.

Раніше Зеленський повідомляв про зустріч віч-на-віч із американським президентом на полях саміту. Окрім того, у президента України також заплановані двосторонні зустрічі з прем’єрами Канади та Великої Британії, канцлером Німеччини, а також директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Дата публікації 11:20, 16.06.26 Кількість переглядів 25 Зеленський, Трамп та Макрон прибули на зустріч G7 у Франції

Саміт G7 у Франції — останні новини

У понеділок, 15 червня, у місті Евіан-ле-Бен, Франції, стартував саміт G7 («Великої сімки»), який триватиме три дні. Лідери країн обговорять подальшу військову та фінансову підтримку України, безпеку на Близькому Сході та шляхи покращення світової економіки. За підсумками саміту лідери планують ухвалити низку спільних документів.

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У перший день саміту очільник Білого дому Трамп заявив, що після підписання угоди з Іраном він зосередиться на війні в Україні.

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