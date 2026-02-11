Дональд і Меланія Трамп, Джеффрі Епштейн, Гіслейн Максвелл на фото 2000 року / © Getty Images

У нещодавно оприлюднених документах ФБР з’явилися свідчення про телефонний дзвінок нинішнього президента США Дональда Трампа до поліції Палм-Біч 2006 року. Політик висловив вдячність правоохоронцям за розслідування справ фінансиста Джеффрі Епштейна та назвав його збоченцем.

Про це пише CNN.

«Слава Богу, що ви його зупиняєте. Усі знали, що він цим займався», — наводяться слова Трампа під час телефонного дзвінка до поліції в документі від ФБР.

Йдеться про письмову фіксацію інтерв’ю ФБР, яке, за словами колишнього керівника поліції округу Палм-Біч, він дав виданню Miami Herald 2019 року. Публікація цього документа, ймовірно, породить нові питання щодо того, коли саме і що саме Трамп знав про діяльність Епштейна. Сам республіканець і представники Білого дому неодноразово стверджували, що Трамп припинив спілкування з Епштейном на початку 2000-х, вважаючи його «збоченцем».

Що ще Трамп сказав про Епштейна поліції?

Як пише Miami Herald, інтерв’ю, про яке йдеться, було записане зі слів Майкла Райтера (його ім’я в документі приховане). На той час він обіймав посаду начальника поліції Палм-Біч. За інформацією видання, дзвінок, імовірно, відбувся близько 2006 року. У матеріалах ФБР зазначено, що під час розмови Трамп сказав, що в Нью-Йорку було відомо про огидну поведінку Епштейна.

Він також назвав Гіслейн Максвелл «оперативницею Епштейна», додавши: «вона зла, і слід зосередитися на ній».

Згідно з документом, Трамп також розповів, що одного разу опинився поруч з Епштейном у присутності підлітків і «швидко забрався звідти». Він був одним із «перших, хто зателефонував» до поліції Палм-Біч, коли стало відомо про початок слідства. Цей документ входить до масиву з мільйонів матеріалів, оприлюднених Міністерством юстиції на підставі нового закону, ухваленого Конгресом.

Що про телефонний дзвінок кажуть у Білому домі?

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що не може підтвердити сам факт дзвінка, але зауважила: якщо він справді відбувся, це «підтверджує» версію Трампа про розрив із Епштейном на початку 2000-х років та повне припинення контактів.

«Це був телефонний дзвінок, який, можливо, відбувся, а можливо — ні, 2006 року. Я не знаю відповіді на це запитання. Але я можу повторити те, що завжди казав президент Трамп: він вигнав Джеффрі Епштейна зі свого клубу Mar-a-Lago, тому що той був збоченцем, і це правда», — сказала Левітт під час брифінгу.

У Міністерстві юстиції зазначили: «Нам не відомо про будь-які підтверджувальні докази того, що президент контактував із правоохоронними органами 20 років тому».

Спілкування та конфлікт Трампа з Епштейном

Питання обізнаності Трампа щодо злочинів Епштейна знову опинилося у центрі суспільної уваги під час його другого президентського терміну — на тлі нової хвилі інтересу до справи та оприлюднення великого масиву документів, пов’язаних із засудженим за сексуальні злочини фінансистом. Трамп раніше визнавав, що у 1990-х роках вони були знайомі та перебували в одних соціальних колах у Палм-Біч, однак на початку 2000-х посварилися, після чого він вигнав Епштейна з Mar-a-Lago.

За словами президента США, конфлікт виник через спроби Епштейна переманити його працівників. Водночас Трамп заперечував, що знав про будь-які злочини.

Американський лідер також припускав, що серед тих, кого переманили, могла бути Вірджинія Джуффре — одна з найвідоміших постраждалих у справі Епштейна, яка згодом наклала на себе руки. Однак пізніше Трамп заявив журналістам, що точно не знає, з яких причин жінки залишали його клуб.

Характеристика Максвелл як «злої» у документі різко контрастує з реакцією Трампа на її арешт 2020 року. Тоді він сказав: «Я просто бажаю їй усього найкращого». Наразі Максвелл відбуває тривалий термін ув’язнення за торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації.

Що відомо про справу та «файли Епштейна»?

Нагадаємо, наприкінці січня Мін’юст США оприлюднив понад 3 млн документів і медіафайлів щодо справи Епштейна. Фінансиста двічі заарештовували за організацію проституції та торгівлю неповнолітніми (у 2008 та 2019 роках), проте він наклав на себе руки в камері до винесення останнього вироку. Розслідування тривало від 2005 року, а у листопаді 2025-го Конгрес зобов’язав розкрити всі матеріали.

Хоча Трамп публічно обіцяв оприлюднити файли, щоб задовольнити електорат і прихильників теорій змови, ЗМІ повідомляли про спроби його адміністрації затягнути цей процес. Зв’язок Трампа з Епштейном відомий давно через спільні фото та візити фінансиста до Мар-а-Лаго, хоча президент стверджував, що розірвав стосунки з ним після неналежної поведінки останнього.

Публікація стала логічним завершенням багаторічного тиску громадськості та низки судів, зокрема над спільницею Епштейна Максвелл.

Україна у «файлах Епштейна»

До слова, у «файлах Епштейна» помітили і «український слід». Зокрема, у листах 2010 року згадується комунікація модельного агента Жан-Люка Брюнеля з керівницею українського агентства Linea 12 Машею Манюк щодо рекрутингу сотень дівчат у Києві. Також зафіксовано купівлю будинку у Львові 2017 року через оточення Епштейна.

Окремий пласт документів у справі Епштейна стосується РФ: понад 10 тис. згадок Росії та Москви, контакти з дипломатами та обговорення зв’язків із президентом Володимиром Путіним. Існує версія, що мережа злочинця могла працювати як «медова пастка» для збирання компромату на впливових осіб в інтересах спецслужб.