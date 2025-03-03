Трамп терміново скликає зустріч чиновників США, щоб розглянути низку заходів щодо України – NYT

Видання The New York Times зазначає, що, ймовірно, йтиметься і про припинення військової допомоги.

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 3 березня, терміново скликає зустріч американських чиновників, щоб розглянути низку заходів щодо України.

Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що, ймовірно, йтиметься і про припинення військової допомоги.

Раніше у Трампа назвали умову для поновлення контактів з Україною. "Ми будемо готові знову вступити в контакт, коли вони будуть готові укласти мир", – заявив державний секретар Марко Рубіо.

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 28 лютого завершилася скандальною суперечкою. Після розмови на підвищених тонах українська делегація покинула Білий дім, а підписання угоди про корисні копалини було скасовано.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, чи готова Україна до поступок територіями.

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