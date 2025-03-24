Трамп тисне на Гренландію: делегація США відвідає країну на тлі розмов про анексію

Делегація високопосадовців США цього тижня відвідає Гренландію на тлі заяв президента Дональда Трампа про анексію країни.

Про це повідомляє Reuters.

Очолюватиме делегацію Уша Венс, дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса. До складу групи також увійдуть радник Білого дому з національної безпеки Майк Волтц і міністр енергетики Кріс Райт.

Під час візиту, за даними журналістів, вони планують відвідати космічну базу Пітуффік, яка є американською військовою базою, а також переглянути перегони на собачих упряжках. У Білому домі зазначили, що делегація заслухає доповіді американських військових.

Представник Ради нацбезпеки Білого дому Браян Г'юз підкреслив, що "США розглядають цей візит як можливість зміцнити партнерські відносини, які поважають самовизначення Гренландії та сприяють економічному співробітництву".

Зазначається, що прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вже відреагувала на майбутній візит американців. Вона заявила в письмовому коментарі, що в країні серйозно ставляться до цього та наголосила, що Данія хоче співпрацювати зі США, але на "основних правилах суверенітету".

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Данія, яка володіє Гренландією, не виконує своїх зобов’язань і не є надійним союзником.

З його слів, якщо ситуація цього вимагатиме, президент Дональд Трамп готовий діяти, незалежно від реакції європейських країн.

Що передувало

Дональд Трамп від грудня 2024 року почав говорити про важливість Гренландії, найбільшого острова Арктики, для безпеки американців. Після інавгурації політик звернувся до Данії з проханням продати острів, на якому розташовано дві військові бази США. Оскільки данці відмовились піти на зустріч США, то почули погрози, що на них впливатимуть економічним і, ймовірно, навіть військовим шляхом.

26 січня з'явилась нова заява Трампа, у якій він заявив про перспективи отримання Гренландії.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що територія не продається і закликав європейські країни підтримати його. Після цього близько 1000 гренландців під гаслом "Гренландія належить гренландському народу" вийшли на марш у столиці країни Нууке, протестуючи проти висловлювань президента Трампа.

Самі гренландці, згідно з опитуваннями, не бажають входити до складу США. Проте багато хто також висловив бажання покращити відносини з Америкою. Та й більшість гренландських посадовців намагалися відстоювати суверенітет країни і водночас уникати напруження із Трампом.

Довідка:

Гренландія – найбільший на Землі острів, розташований в Арктиці. Втім, політично Гренландія належить до Європи і входить до складу разом із меншими островами до Данського королівства як автономна одиниця.

Це найбільш малонаселена територія у світі. Там мешкає близько 56 000 людей, переважно корінні жителі - інуїти.

Близько 80% території острова вкриті льодом, тому люди переважно мешкають на південно-західному узбережжі навколо столиці - міста Нуук. Цей острів має як військове, так і економічне значення в умовах зміни клімату і танення льодовиків. Там розташовані данські й американські військові бази.

Основу економіки Гренландії становить рибальство. П'ята частина ВВП припадає на великі субсидії данського уряду.

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