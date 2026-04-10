Трамп тисне на НАТО через Ормузьку протоку і знову критикує Альянс: що відомо

Президент США Дональд Трамп під час закритої зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте закликав союзників до негайних і конкретних дій для забезпечення безпеки Ормузької протоки.

Про це повідомляє CNN із посиланням на європейських дипломатів.

За словами джерел, Трамп наполягав на таких кроках не вперше — він порушував це питання протягом кількох днів поспіль. Один із дипломатів наголосив, що безпека протоки є критичною не лише для США, а й для Європи.

Водночас, як зазначають співрозмовники, союзники по НАТО були здивовані розвитком подій навколо американо-ізраїльського протистояння з Іраном. Через це деяким країнам довелося терміново евакуювати своїх громадян із регіону.

Під час переговорів Марк Рютте намагався донести до Трампа, що союзники діють спільно і вже координують зусилля для забезпечення відкритості протоки.

«Ми не можемо допустити її закриття. Вона має залишатися відкритою, і ми повинні гарантувати це надалі», — наголосив Рютте під час виступу у Вашингтоні.

Попри це, після зустрічі президент США знову публічно розкритикував Альянс. У соцмережах він заявив, що НАТО «не було поруч, коли це було потрібно», і висловив сумніви щодо підтримки у майбутньому.

За словами Рютте, переговори з Трампом були «відвертими та дуже відкритими». Водночас він не став уточнювати, чи обговорювалося питання можливого виходу США з Альянсу.

Генсек також визнав, що американський лідер розчарований небажанням окремих союзників брати участь у військових діях проти Ірану, однак запевнив, що єдність НАТО не перебуває під загрозою.

США та НАТО — останні новини

Нагадаємо, Дональд Трамп знову розкритикував НАТО, заявивши, що Альянс не підтримав США у потрібний момент і може не зробити цього в майбутньому.

Раніше ми писали, Трамп розглядає виведення американських військ з частини країн НАТО через відмову підтримати кампанію проти Ірану.

Також у Білому домі підтвердили, що Трамп та генсек НАТО Рютте обговорять можливий вихід США з Альянсу.