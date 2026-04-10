Трамп тисне на НАТО через Ормузьку протоку і знову критикує Альянс: що відомо
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Марк Рютте наполягав на негайних кроках союзників для гарантування безпеки Ормузької протоки, водночас різко розкритикувавши Альянс.
Президент США Дональд Трамп під час закритої зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте закликав союзників до негайних і конкретних дій для забезпечення безпеки Ормузької протоки.
Про це повідомляє CNN із посиланням на європейських дипломатів.
За словами джерел, Трамп наполягав на таких кроках не вперше — він порушував це питання протягом кількох днів поспіль. Один із дипломатів наголосив, що безпека протоки є критичною не лише для США, а й для Європи.
Водночас, як зазначають співрозмовники, союзники по НАТО були здивовані розвитком подій навколо американо-ізраїльського протистояння з Іраном. Через це деяким країнам довелося терміново евакуювати своїх громадян із регіону.
Під час переговорів Марк Рютте намагався донести до Трампа, що союзники діють спільно і вже координують зусилля для забезпечення відкритості протоки.
«Ми не можемо допустити її закриття. Вона має залишатися відкритою, і ми повинні гарантувати це надалі», — наголосив Рютте під час виступу у Вашингтоні.
Попри це, після зустрічі президент США знову публічно розкритикував Альянс. У соцмережах він заявив, що НАТО «не було поруч, коли це було потрібно», і висловив сумніви щодо підтримки у майбутньому.
За словами Рютте, переговори з Трампом були «відвертими та дуже відкритими». Водночас він не став уточнювати, чи обговорювалося питання можливого виходу США з Альянсу.
Генсек також визнав, що американський лідер розчарований небажанням окремих союзників брати участь у військових діях проти Ірану, однак запевнив, що єдність НАТО не перебуває під загрозою.
