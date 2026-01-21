Трамп у Давосі накинувся з критикою на Європу

Президент США Дональд Трамп у Давосі / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент США Дональд Трамп у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі у Давосі розкритикував Європу, заявивши, що континент «рухається не в правильному напрямку».

Про це повідомляє Sky News.

Водночас американський президент заявив, що європейські країни досягнуть набагато кращих результатів, якщо будуть наслідувати те, що робить його адміністрація в США.

Реклама

«Деякі місця в Європі вже навіть невпізнавані. Я люблю Європу і хочу бачити, як Європа робить добро, але вона рухається не в правильному напрямку», — наголосив Трамп.

Він також стверджував, що у багатьох європейських столицях стало загальноприйнятою думкою, що економіку можна розвивати лише коштом «постійно щораз більших державних витрат, неконтрольованої масової міграції та нескінченного імпорту іноземних товарів».

«Результатом став рекордний бюджетний і торговельний дефіцит і щораз більший суверенний дефіцит, спричинений найбільшою хвилею масової міграції в історії людства. Багато інших західних урядів дуже нерозумно наслідували цей приклад, відвернувшись від усього, що робить нації багатими, могутніми та сильними», — сказав Трамп.

Президент США заявив, що «багато частин нашого світу руйнуються на наших очах».

Реклама

«Лідери навіть не розуміють, що відбувається, а ті, хто розуміє, нічого з цим не роблять», — додав він.

Водночас він запевнив, що світ виграє, коли економіка США буде процвітати.

«Ви йдете за нами вгору, і ви йдете за нами вниз», — пояснив свою думку Трамп.

Американський президент у своєму виступі також зазначив, що йому приємно перебувати у швейцарському Давосі і звертатися до бізнес-лідерів — «стількох друзів, але й небагатьох ворогів».

Реклама

Нагадаємо, міністра торгівлі США Говарда Латника неприязно зустріли на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі. На вечері, організованій для учасників заходу співголовою ВЕФ Ларрі Фінком, американського чиновника буквально освистали.