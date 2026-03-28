Президент США Дональд Трамп

Реклама

Президент США Дональд Трамп після місяця війни проти Ірану стикається з важким вибором: укласти потенційно недосконалу угоду та вийти з конфлікту або ж ескалувати військові дії та ризикувати затяжним конфліктом, який може поглинути його президентство.

Про це пише Reuters.

Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що Трамп сказав помічникам, що хоче уникнути «вічної війни» та знайти вихід шляхом переговорів, закликаючи їх наголосити на тривалості воєнних дій від чотирьох до шести тижнів, додавши, що такі терміни видаються «хиткими».

Реклама

Водночас Трамп пригрозив серйозною військовою ескалацією, якщо переговори проваляться.

Дипломатичні звернення Трампа до Ірану, включаючи 15-пунктну мирну пропозицію, надіслану через Пакистан, схоже, продемонстрували терміновий пошук шляхів для відступу. Але залишається незрозумілим, чи існують наразі реальні перспективи для плідних переговорів.

Колишній заступник офіцера національної розвідки США з питань Близького Сходу Джонатан Панікофф вважає, що у Трампа мало варіантів для завершення війни.

«Частково проблема полягає у відсутності ясності щодо того, яким буде задовільний результат», — сказав він.

Реклама

Ескалація війни проти Ірану

Як відомо, Дональд Трамп розгортає ще тисячі американських військових на Близькому Сході та попереджає Іран про посилення наступу, можливо, включаючи використання наземних військ, якщо він не підкориться його вимогам.

Аналітики кажуть, що така демонстрація сили може бути спрямована на створення важелів впливу для поступок з боку Тегерана, але ризикує втягнути США в більш затяжний конфлікт. При цьому будь-яке зобов’язання щодо розміщення військ на іранській землі, ймовірно, розлютить багатьох американських виборців.

Іншим можливим сценарієм, кажуть експерти, було б проведення США останнього великого повітряного нападу в рамках операції «Епічна лють», щоб ще більше послабити військовий потенціал та ядерні об’єкти Ірану. Після цього Трамп міг би оголосити «перемогу» та вивести війська, заявивши, що його військові цілі були досягнуті.

Але таке твердження буде безпідставним, якщо життєво важлива Ормузька протока не буде повністю відкрита. Іран поки що відмовляється розблокувати важливий для транспортування нафти морський шлях.

Реклама

Переговори з Іраном

Дипломатичний шлях також не пропонує президентові США простих рішень.

15-пунктний план, запропонований Трампом, схожий на той, який Іран здебільшого відкидав на довоєнних переговорах, містить деякі елементи, які буде важко виконати. Вимоги варіюються від ліквідації ядерної програми Ірану та обмеження його ракетного арсеналу до відмови від його проксі-груп та фактичної передачі контролю над протокою.

Іран назвав пропозицію США несправедливою та нереалістичною, хоча й не виключив подальших непрямих контактів.

За словами аналітиків, будь-які дипломатичні зусилля ускладнювала заміна деяких лідерів, загиблих внаслідок американо-ізраїльських авіаударів, ще більш жорсткими наступниками. Теперішні правителі Ірану чітко заявили про свою недовіру до Трампа, який двічі протягом минулого року завдавав авіаударів, поки обидві сторони ще вели переговори.

Реклама

Тим часом ізраїльські чиновники висловили занепокоєння щодо можливості того, що Трамп піде на поступки, які зв’яжуть їм руки в подальших ударах проти Ірану.

Союзники Вашингтона в Перській затоці також можуть обурюватися поспішним виходом США, враховуючи, що вони можуть залишитися з пораненим, ворожим сусідом.

Непередбачуваний Трамп

Поки що Трамп тримає світ у невіданні, в одну мить роблячи заяви про близьке завершення війни шляхом переговорів, спрямовані на заспокоєння ринків, а в наступну — погрожуючи Ірану ескалацією, що різко підвищує ціни на енергоносії.

«Трамп поширює суперечливі сигнали. Він — це одноосібна машина для поширення повідомлень у „тумані війни“, яка виводить опонентів з рівноваги», — прокоментувала ситуацію Лора Блуменфельд зі Школи передових міжнародних досліджень імені Джонса Гопкінса у Вашингтоні.

Реклама

