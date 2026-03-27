Трамп у пікселях та дивні ролики: Білий дім знову шокував загадковими повідомленнями

Джей Ді Венс і Дональд Трамп / © Associated Press

Білий дім знову опинився в центрі уваги через публікацію дивних піксельних фото та короткого відео. На кадрах ледь упізнаються постаті президента США Дональда Трампа Трампа та віцепрезидента Джея Ді Венса.

Ці дописи з’явилися в соцмережі Х.

Білий дім виклав у своєму дописі дивні нечіткі зображення із пікселів, на яких можна розгледіти постаті Трампа у червоній кепці та Венса.

У ще одному дописі американська адміністрація поширила дивний кількасекундний ролик без звуку, де лише з’являється і зникає лого Білого дому.

Дивне зображення, яке опублікував Білий дім / © Білий дім

Нагадаємо, напередодні Білий дім заінтригував соцмережі загадковими відео зі словами про «запуск». На одному ролику чути жіночий голос, що запитує про швидкий старт, а на іншому видно лише чорний екран із прапором США під звук сповіщення. Попри те, що один із записів оперативно видалили, користувачі встигли його зберегти.