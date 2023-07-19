Трамп у разі перемоги на виборах вимагатиме від Заходу компенсувати вартість наданої Україні зброї

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що в разі переобрання на пост американського президента, він попросить Європу заплатити за те, щоб США відновили свої запаси зброї, які Вашингтон надав Україні для боротьби з агресією РФ.

Про це він сказав у новому передвиборчому відео, пише Silkway News.

"Менш ніж три роки тому я повністю відновив Збройні сили Сполучених Штатів і вивів Америку на таку сильну світову позицію. Двадцять дев'ять місяців по тому арсенали порожні, запаси виснажені, казначейство виснажене, ряди розпущені, наша країна повністю принижена, і ми маємо корумпованого, скомпрометованого президента, шахрая Джо Байдена, який тягне нас у Третю світову війну", - заявив Трамп.

Трамп звинуватив європейських союзників Америки в "наданні мізерної частки допомоги Україні". Він також розкритикував адміністрацію Джо Байдена за те, що вона "досі не вимагала компенсації".

"Я проситиму Європу компенсувати нам відновлення запасів зброї, надісланої до України. Вони повинні зробити це зараз, але Джо Байден занадто слабкий, його не поважають, і він не може навіть запитати про це", – сказав Трамп.

Дональд Трамп також розкритикував рішення про надання Києву касетних боєприпасів.

Нагадаємо, Дональд Трамп пояснив, як змусить Зеленського й Путіна укласти угоду про мир.

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