Трамп у розпачі: Іран не хоче завершувати війну

Президент США Дональд Трамп демонструє суперечливі сигнали щодо війни з Іраном, це викликає розчарування серед законодавців Республіканської партії та союзників після чотирьох тижнів бойових дій.

Про це пише CNN.

«За останні дні Трамп поєднує прагнення до миру з готовністю заглибити США в нову, більш небезпечну фазу конфлікту, водночас заперечуючи, що Іран має намір укласти перемир’я. Одночасно Трамп віддає наказ розмістити тисячі додаткових військових у регіоні протягом найближчих днів і тижнів», — пишуть журналісти.

З наближенням дедлайну війни, який він назвав «за графіком», він уникає конкретики щодо того, що саме вважатиметься перемогою — залишаючи переважну більшість своїх радників без відповіді.

Незрозумілі та мінливі сигнали з Білої доми викликають тривогу серед законодавців, політичних союзників та деяких радників. Вони визнають відсутність ясності щодо подальших кроків та занепокоєння ризиками політичного та економічного характеру конфлікту.

«Білий дім опинився між тиском арабських союзників та вимогами деяких республіканців оголосити перемогу та вийти, аби зменшити ризик морального та економічного тиску на виборах у листопаді», — додали журналісти.

Дональд Трамп активно просуває ідею неминучого мирного врегулювання конфлікту з Іраном, заявляючи про готовність Тегерана до поступок. Він стверджує, що Ісламська Республіка військово розгромлена і «благає» про угоду, але боїться внутрішньої реакції власного народу. Водночас ситуація залишається напруженою: до регіону прямують тисячі американських військових, що створює ризик переходу до затяжної наземної операції, яка може підірвати передвиборчі обіцянки Трампа припинити «вічні війни».

Трамп оголосив, що США призупиняють на 10 днів удари по енергетичних об’єктах Ірану.

23 березня Трамп повідомив, що США не будуть обстрілювати іранські енергетичні об’єкти протягом 5 днів.

Потім він сказав, що США ведуть переговори з Іраном, а саме з «правильними людьми». За словами Трампа, як жест доброї волі Іран погодився пропустити близько десятка танкерів з нафтою через Ормузьку протоку.

«Вони сказали: щоб показати вам, що ми серйозно налаштовані й надійні — ми дамо вам 8 суден з нафтою», — заявив він.