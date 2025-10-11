Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Наступного тижня президент США Дональд Трамп має намір провести саміт із мирного врегулювання в Секторі Гази під час свого візиту до Єгипту.

Про це повідомило американське видання Axios із посиланням на власні джерела.

За інформацією джерел, саміт прийматиме президент Єгипту Абдул-Фаттах ас-Сісі, який вже направив запрошення кільком європейським та арабським лідерам.

Реклама

«Саміт з лідерами арабських країн і не тільки може залучити додаткову міжнародну підтримку мирного плану Трампа, оскільки найскладніших угод щодо післявоєнного управління анклавом та його відновлення ще не досягнуто», — пише видання.

Очікується участь лідерів або міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Катару, ОАЕ, Йорданії, Туреччини, Саудівської Аравії, Пакистану та Індонезії.

Участь прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу не планується.

Дату проведення саміту ще не визначено. Ймовірно, він відбудеться у вівторок, 14 жовтня, або його перенесуть на понеділок.

Реклама

Раніше Дональд Трамп заявив, що ХАМАС готовий до тривалого миру і закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Гази, щоб створити умови для безпечного звільнення заручників і початку переговорів.

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль та палестиське угруповання ХАМАС підписали першу фазу мирного плану.