Трамп ухвалив несподіване рішення щодо Сектору Гази — Axios
Американський лідер сподівається отримати додаткову міжнародну підтримку мирного плану щодо післявоєнного управління палестинським анклавом.
Наступного тижня президент США Дональд Трамп має намір провести саміт із мирного врегулювання в Секторі Гази під час свого візиту до Єгипту.
Про це повідомило американське видання Axios із посиланням на власні джерела.
За інформацією джерел, саміт прийматиме президент Єгипту Абдул-Фаттах ас-Сісі, який вже направив запрошення кільком європейським та арабським лідерам.
«Саміт з лідерами арабських країн і не тільки може залучити додаткову міжнародну підтримку мирного плану Трампа, оскільки найскладніших угод щодо післявоєнного управління анклавом та його відновлення ще не досягнуто», — пише видання.
Очікується участь лідерів або міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Катару, ОАЕ, Йорданії, Туреччини, Саудівської Аравії, Пакистану та Індонезії.
Участь прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу не планується.
Дату проведення саміту ще не визначено. Ймовірно, він відбудеться у вівторок, 14 жовтня, або його перенесуть на понеділок.
Раніше Дональд Трамп заявив, що ХАМАС готовий до тривалого миру і закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Гази, щоб створити умови для безпечного звільнення заручників і початку переговорів.
Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль та палестиське угруповання ХАМАС підписали першу фазу мирного плану.