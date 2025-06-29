Трамп ухвалив нові рішення проти РФ під час гри в гольф: сенатор, що з ним грав, розповів деталі

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп міг змінити думку і тепер вважає, що час для посилення санкцій проти РФ настав.

Про це повідомив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, пише ABC.

«Якщо ви купуєте товари з Росії і не допомагаєте Україні, тоді на вашу продукцію, що надходить до Сполучених Штатів, буде встановлено 500% тариф. Індія та Китай купують 70% нафти Путіна. Вони підтримують його військову машину. Мій законопроект має 84 співавтори. Він дозволить президенту (Трампу — Ред.) запровадити тарифи на Китай, Індію та інші країни, щоб зупинити їх від підтримки військової машини Путіна», — каже сенатор Грем.

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Грем заявив, що мав розмову з американським президентом, коли грав з ним у гольф. Під час цієї розмови Трамп нібито виступив за посилення обмежень проти РФ

«Вчора вперше президент (Дональд Трамп — ред.) сказав мені, коли ми з ним грали в гольф, що настав час рухати вперед законопроєкт (щодо санкцій проти РФ — ред.)», — розповів Грем.

Політик уточнив, що сенатори дають президенту інструмент, щоб посадити Володимира Путіна за стіл переговорів.

За словами сенатора, закон збираються ухвалити після липневих канікул. За традицією, сенат бере перерву наприкінці липня та повертається до роботи у вересні.

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Раніше у виданні FT написали, що Дональд Трамп змінює позицію щодо Володимира Зеленського та диктатора Путіна.