Трамп уникнув руйнівної торговельної війни з Євросоюзом: про які тарифи домовилися

Урсула фон дер Ляєн і Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп оголосив про укладення тарифної угоди з ЄС, яка поклала край чотиримісячним складним переговорам між Вашингтоном і Брюсселем і запобігла руйнівній трансатлантичній торговельній війні.

Про це повідомляє The Guardian.

Укладення угоди відбулося після 40-хвилинної зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн на гольф-курорті Тернберрі в Шотландії, куди президент США приїхав на вихідні.

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«Це вирішує багато питань і було чудовим рішенням», — сказав Трамп, описуючи угоду, яка також передбачала згоду ЄС витратити на десятки мільярдів доларів більше на енергетичні продукти США, як «потужну угоду» та «важливе» партнерство.

Згідно з угодою, США стягуватимуть 15% базовий тариф на більшість експорту ЄС. Виняток становитиме тільки експорт сталі та алюмінію, на який збережеться 50% тариф.

Водночас угода запобігла масштабній глобальній тарифній війні, яка назрівала через погрози Трампа запровадити ставки до 50% на всі товари ЄС, які потім він знизив до 30%. Вашингтон встановив крайній термін для укладення угоди — 1 серпня.

Однак, збереження Трампом 50% тарифів на сталь та алюміній може бути поганим знаком для британських виробників сталі, які сподіваються, що цю ставку буде скасовано, коли Трамп зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії в понеділок.

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Угода, укладена в Шотландії, ймовірно, буде зустрінута з полегшенням фінансовими ринками після відкриття в понеділок, після кількох бурхливих місяців, коли інвестори були налякані перспективою того, що тарифні війни Трампа можуть завдати шкоди світовій економіці.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що було укладено «велику угоду», яка принесе «стабільність» та «передбачуваність» обом сторонам. «Дві найбільші економіки повинні мати хороший торговельний потік», — сказала вона.

Нагадаємо, рішення президента США Дональда Трампа щодо запровадження 30% тарифів на імпорт товарів з Євросоюзу викликало обурення у європейських політиків та бізнесменів. Багато хто закликав до негайної та жорсткої відповіді з боку Брюсселя.