Трамп уперше зізнався, що надсилав зброю іранцям: куди вона зникла

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп уперше розповів про спроби допомогти іранським протестувальникам, надіславши їм «багато зброї». За його словами, частина озброєння не дійшла до адресатів, а посередники залишили її собі.

Про це повідомляє Clash Report.

«Ми надіслали зброю, багато зброї. Вона мала піти до людей, щоб вони могли дати відсіч цим бандитам. Знаєте, що сталося? Ті люди, яким її відправили, залишили собі, бо сказали: "Яка гарна зброя. Мабуть, залишимо собі"», — заявив Трамп.

Він також висловив упевненість, що іранський народ зміг би швидко змінити ситуацію, якби мав доступ до озброєння: «Якби в них була зброя, Іран здався б за дві секунди».

Масові протести в Ірані спалахнули наприкінці грудня 2025 року, однак влада швидко їх придушила. Трамп публічно підтримав протестувальників і закликав їх боротися проти чинного режиму.

Нагадаємо, Трамп з матюками накинувся на Іран через Ормузьку протоку.

Також міжнародні посередники запропонували 45-денне припинення вогню між США та Іраном, однак президент Дональд Трамп поки не дав згоди на цей план.

Раніше ми писали, що США за час проведення військової операції проти Ірану вже втратили щонайменше сім літаків.

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану силовими діями у разі відсутності угоди. Він заявив, що розглядає жорсткі сценарії дій щодо Ірану, якщо Тегеран найближчим часом не піде на укладення угоди.