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Трамп вчергове закликав канадців проголосувати за приєднання до США
Він закликав покласти край “штучно проведеній лінії”, що відділяє США від Канади.
Президент США Дональд Трамп закликав канадців підтримати ідею про те, щоб Канада стала 51-м штатом Сполучених Штатів.
Відповідний Трамп зробиу у своєму акаунті в Truth Social, передає BBC.
Трамп заявив, що приєднання до США дозволить канадцям удвічі знизити податки, безкоштовно посилити військову міць до найвищого рівня у світі та значно збільшити обсяги виробництва у таких галузях, як автомобілебудування, металургія, енергетика та лісопромисловість.
“Оберіть людину, яка має силу та мудрість скоротити ваші податки вдвічі і збільшити всі ваші підприємства в чотири рази без жодних тарифів чи податків”, — написав Трамп.
Він також закликав покласти край “штучно проведеній лінії”, що відділяє США від Канади, додавши: “Подивіться, якою красивою була б ця земля”.
На завершення Трамп зазначив, що Америка “більше не може субсидувати Канаду сотнями мільярдів доларів на рік”, якщо країна не стане частиною Сполучених Штатів.
Раніше премʼєр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна буде прагнути різко зменшити залежність від Сполучених Штатів, оскільки Вашингтон перестав буди надійним партнером.