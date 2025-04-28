Трамп вчергове закликав канадців проголосувати за приєднання до США

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп закликав канадців підтримати ідею про те, щоб Канада стала 51-м штатом Сполучених Штатів.

Відповідний Трамп зробиу у своєму акаунті в Truth Social, передає BBC.

Трамп заявив, що приєднання до США дозволить канадцям удвічі знизити податки, безкоштовно посилити військову міць до найвищого рівня у світі та значно збільшити обсяги виробництва у таких галузях, як автомобілебудування, металургія, енергетика та лісопромисловість.

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“Оберіть людину, яка має силу та мудрість скоротити ваші податки вдвічі і збільшити всі ваші підприємства в чотири рази без жодних тарифів чи податків”, — написав Трамп.

Він також закликав покласти край “штучно проведеній лінії”, що відділяє США від Канади, додавши: “Подивіться, якою красивою була б ця земля”.

На завершення Трамп зазначив, що Америка “більше не може субсидувати Канаду сотнями мільярдів доларів на рік”, якщо країна не стане частиною Сполучених Штатів.

Раніше премʼєр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна буде прагнути різко зменшити залежність від Сполучених Штатів, оскільки Вашингтон перестав буди надійним партнером.