Трамп вибухнув черговою погрозою: кому вона адресована цього разу

Президент США Дональд Трамп учергове пригрозив лідерам ХАМАС. Він закликав їх негайно відпустити заручників.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

"Шалом Хамас" означає привіт і прощай, ви можете вибирати. Звільніть усіх заручників зараз, а не потім, і негайно поверніть всі тіла убитих вами людей, або для вас все закінчиться. Тільки хворі та збочені люди зберігають тіла, а ви хворі та збочені!", - написав Трамп.

Він наголосив, що "надсилає Ізраїлю все необхідне, щоб закінчити роботу".

"Ні один член Хамаса не буде в безпеці, якщо ви не зробите, як я говорю. Я щойно зустрівся з вашими колишніми заручниками, чиї життя ви зруйнували. Це ваше останнє попередження!", - наголосив очільник Штатів.

Трамп додає, що для керівництва зараз саме час залишити Газу, "поки ще є шанс". Народу Гази американський лідер обіцяє прекрасне майбутнє, якщо ті не утримуватимуть заручників.

"Якщо ви це робите - ви мертві. Ухваліть розумне рішення. Звільніть заручників зараз, або ви розплачуватиметеся у пеклі", - завершив президент США.

Раніше палестинські бойовики ХАМАСу в рамках угоди про перемир'я 20 лютого передали Ізраїлю тіла чотирьох заручників. Серед загиблих – двоє дітей.

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