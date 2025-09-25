Трамп "вичитав" Ердогану в Білому домі: за що отримав на горіхи турецький лідер

Трамп та Ердоган під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому, четвер, 25 вересня 2025 року / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дорікнув турецькому лідерові Реджепу Ердогану за те, що Анкара купує російську нафту.

Про це він сказав на зустрічі з Ердоганом в Овальному кабінеті Білого дому, передає CNN.

Трамп заявив, що сподівається, що Туреччина припинить купувати нафту у Росії.

«Я б хотів, щоб він припинив купувати будь-яку нафту в Росії, поки Росія продовжує свою агресію проти України, а вони воюють. Вони (росіяни — Ред.) вже втратили мільйони життів, і за що, знаєте, за що? Ганьба», — сказав Трамп в Овальному кабінеті.

Трамп також похвалив турецького президента та військову міць, яку він створив.

Ердоган не відповів безпосередньо на коментарі Трампа щодо Росії, але сказав, що з нетерпінням чекає на обговорення турецько-американських відносин.

Трамп додав, що він справді поважає Ердогана. На думку президента США, турецький лідер міг би мати великий вплив на Росію, «якщо захоче».

«Зараз він (Ердоган — Ред.) дуже нейтральний. Йому подобається бути нейтральним. Мені теж подобається бути нейтральним. Але найкраще, що він міг би зробити, це не купувати нафту та газ у Росії», — продовжив Трамп.

Раніше Трамп пообіцяв переконати Орбана і Угорщину відмовитись від російської нафти.

Також американський президент звинуватив країни НАТО та ЄС у тому, що вони фактично фінансують війну Росії проти України, купляючи російську нафту.