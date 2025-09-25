- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 727
- Час на прочитання
- 2 хв
Трамп "вичитав" Ердогану в Білому домі: за що отримав на горіхи турецький лідер
Трамп заявив, що хоче, щоб президент Туреччини припинив купувати російську нафту.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дорікнув турецькому лідерові Реджепу Ердогану за те, що Анкара купує російську нафту.
Про це він сказав на зустрічі з Ердоганом в Овальному кабінеті Білого дому, передає CNN.
Трамп заявив, що сподівається, що Туреччина припинить купувати нафту у Росії.
«Я б хотів, щоб він припинив купувати будь-яку нафту в Росії, поки Росія продовжує свою агресію проти України, а вони воюють. Вони (росіяни — Ред.) вже втратили мільйони життів, і за що, знаєте, за що? Ганьба», — сказав Трамп в Овальному кабінеті.
Трамп також похвалив турецького президента та військову міць, яку він створив.
Ердоган не відповів безпосередньо на коментарі Трампа щодо Росії, але сказав, що з нетерпінням чекає на обговорення турецько-американських відносин.
Трамп додав, що він справді поважає Ердогана. На думку президента США, турецький лідер міг би мати великий вплив на Росію, «якщо захоче».
«Зараз він (Ердоган — Ред.) дуже нейтральний. Йому подобається бути нейтральним. Мені теж подобається бути нейтральним. Але найкраще, що він міг би зробити, це не купувати нафту та газ у Росії», — продовжив Трамп.
Раніше Трамп пообіцяв переконати Орбана і Угорщину відмовитись від російської нафти.
Також американський президент звинуватив країни НАТО та ЄС у тому, що вони фактично фінансують війну Росії проти України, купляючи російську нафту.