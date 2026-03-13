Трамп "відхрестився" від України і розповів, коли закінчиться війна з Іраном: деталі заяви

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп прокоментував допомогу України у сфері протидії безпілотникам у війні на Близькому Сході.

Про це повідомляє Clash Report.

За словами Трампа, Сполучені Штати наразі не потребують такої підтримки.

«Нам не потрібна допомога України з обороною від безпілотників», — зазначив він.

Окремо Трамп розповів, що конфлікт між США та Іраном може завершитися доволі швидко. Водночас він не назвав конкретних термінів.

Трамп пояснив, що зрозуміє момент завершення війни інтуїтивно.

«Я знатиму, що вона закінчилася, коли відчую це в глибині душі», — сказав він.

Що відомо про допомогу України США

До слова, найбільший у світі експортер нафти Saudi Aramco веде переговори з двома українськими компаніями, які займаються виробництвом дронів-перехоплювачів.

Переговори з українцями ведуть також представники влади Саудівської Аравії, які прагнуть якнайшвидше отримати системи захисту на тлі серії іранських атак на енергетичні об’єкти у Перській затоці.

Також, президент України Володимир Зеленський уже повідомляв, що українські фахівці й військові готові допомогти країнам Близького Сходу у стабілізації ситуації та захисті цивільних, реагуючи на загрози від іранських ударних дронів.

Війна в Ірані — останні новини

Нагадаємо, операція США проти Ірану може мати зовсім інші наслідки, ніж очікували у Вашингтоні. Уже зараз дедалі частіше звучать сумніви, чи була ця кампанія продуманою та чим вона завершиться. Зокрема, американські системи протиповітряної оборони на Близькому Сході можуть бути не в змозі перехопити всі іранські дрони.

Американські чиновники визнають, що безпілотники «Shahed» становлять більшу загрозу, ніж вони думали.

До слова, адміністрація президента США зіткнулася зі швидким виснаженням запасів важливого озброєння. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на поінформовані джерела. Йдеться, зокрема, про крилаті ракети Tomahawk, адже у перші 100 годин війни США використали близько 168 таких ракет.