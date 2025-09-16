Трамп відклав продаж TikTok — чим це закінчиться для користувачів

TikTok отримав відстрочку / © Associated Press

Президент Дональд Трамп підписав указ про продовження терміну для китайської материнської компанії TikTok, ByteDance Ltd., щодо позбавлення від операцій платформи в США до 16 грудня. Це дозволяє уникнути негайної заборони додатку в країні.

Про це йдеться на bloomberg.

Трамп заявив журналістам, ніби має «угоду з китайцями» щодо TikTok, а міністр фінансів США Скотт Бессент уточнив, що умови нагадують попередні домовленості. Очікується, що цього тижня Трамп обговорить деталі із головою КНР Сі Цзіньпіном.

За даними Wall Street Journal, контроль над американською частиною TikTok може перейти до консорціуму, до якого увійдуть Oracle, Silver Lake та Andreessen Horowitz. Oracle при цьому збереже контракт на хмарні послуги TikTok.

Акції Oracle після новини зросли майже на 6% у Нью-Йорку. Від початку року компанія додала понад 80% завдяки розвитку хмарного бізнесу.

Це вже четверте відтермінування від початку дії закону про національну безпеку, який зобов’язує ByteDance продати TikTok у США. Остаточне рішення залежить від Китаю, який досі скептично ставиться до угоди.

Раніше йшлося про те, що президент США Дональд Трамп із радниками таємно готуються до поїздки до Південної Кореї в жовтні на зустріч міністрів торгівлі Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Там він може зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.