Трамп відкрито підтримав Орбана перед виборами в Угорщині: шокувальна заява

Дональд Трамп і Орбан

Президент США Дональд Трамп вчергове висловив публічну підтримку прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану напередодні парламентських виборів, побажавши йому перемоги «з великим відривом».

Про це Трамп заявив у відеозверненні до учасників Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у Будапешті.

Американський президент вже висловлював публічну підтримку Орбану перед парламентськими виборами в Угорщині. Трамп також робив це перед виборами у 2022 році.

У зверненні до учасників CPAC Трамп назвав Орбана «сильним лідером, який показав усьому світу, чого можна досягти, коли захищаєш свої кордони, свою культуру, свою спадщину, свій суверенітет та свої цінності».

«Я сподіваюся, що він переможе, і сподіваюся, що він переможе з великим відривом», — заявив президент США, додавши, що Орбан перемагає, попри «всі атаки», спрямовані проти нього.

Трамп також подякував учасникам конференції консерваторів CPAC за їхню відданість «здоровому глузду, консервативним принципам та спільній цивілізації», яку поділяють американці, угорці та європейці.

«Наші дві країни прокладають шлях до оновленого Заходу, який захищатиме своїх громадян, виховуватиме своїх дітей та вестиме світ для майбутніх поколінь», — додав Трамп.

Тим часом угорський уряд очікує на візит віцепрезидента США Джей Ді Венса до Будапешта. За словами співрозмовників агенції Reuters, Венс відвідає Угорщину, щоб продемонструвати підтримку прем’єр-міністру країни Віктору Орбану, на якого наступного місяця чекають вибори.

Як ми повідомляли раніше, російська розвідка запропонувала премʼєр-міністру Угорщини Віктору Орбану інсценований замах на його вбивство, щоб вплинути на результати парламентських виборів в країні. Вибори відбудуться 12 квітня.

Нагадаємо, російська влада могла розпочати кампанію дезінформації для підтримки прем’єра Угорщини Віктора Орбана перед виборами. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією. За даними видання, адміністрація президента РФ Володимира Путіна схвалила план медіаконсалтингової компанії «Соціальний дизайн», яка пов’язана з Кремлем і перебуває під західними санкціями.