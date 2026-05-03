Трамп відкинув мирний план Ірану: заявив, що Тегеран “не заплатив достатню ціну”
Президент США Дональд Трамп заявив, що навряд чи прийме пропозиції Ірану щодо завершення війни.
Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав від Ірану новий план щодо припинення конфлікту, однак уже висловив сумнів у його прийнятності для Вашингтона.
Про це він написав у Truth Social.
За словами Трампа, він невдовзі розгляне документ, який Тегеран передав Сполученим Штатам. Водночас американський президент заявив, що “не може уявити”, щоб ці пропозиції виявилися прийнятними.
Трамп пояснив свою позицію тим, що, на його думку, Іран “ще не заплатив достатньо високу ціну” за свої дії протягом останніх десятиліть.
Раніше повідомлялося, що Тегеран через посередників передав Вашингтону оновлені пропозиції щодо угоди про завершення війни. Цей документ міг стати підставою для відновлення переговорів між сторонами.
Нагадаємо, Іран передав посередникам у Пакистані нову пропозицію щодо припинення війни зі Сполученими Штатами.
Раніше Дональд Трамп відхилив нову мирну пропозицію Ірану, бо його не влаштували умови. Президент США вважає, що Тегеран хоче домовитися лише через внутрішню кризу та чвари між своїми лідерами.
Тим часом іранський президент Масуд Пезешкіан заявив, що будь-які спроби Сполучених Штатів Америки блокувати порти в Ірані «приречені на провал».