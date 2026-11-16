Трамп відмахнувся від запитання про обмеження Starlink в Україні: що він відповів

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що не чув про обмеження роботи Starlink в Україні. Відповідаючи журналістам на запитання, чому супутниковий зв’язок обмежили, він коротко сказав: «Я про це не чув».

Тим часом в Україні вже кілька днів фіксують перебої в роботі Starshield — військової системи супутникового зв’язку від SpaceX. Проблеми виникають уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях.

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Обмеження Starshield на фронті: що заявив Зеленський

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що обмеження стосуються швидкості роботи Starshield на тимчасово окупованих територіях. За його словами, максимальна швидкість становить 161 км/год.

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«На жаль, Starshield обмежений. Обмежена швидкість — максимум 161 км/год на тимчасово окупованих територіях України. Мою позицію вони знають», — сказав Зеленський.

Глава держави назвав таку ситуацію небезпечною та припустив, що рішення може мати політичний характер. Він наголосив, що обмеження на окупованих територіях можуть свідчити про те, що їх частково не визнають українськими.

За словами Зеленського, проблеми зі зв’язком безпосередньо впливають на роботу протиповітряної оборони. Поблизу лінії фронту українська авіація не може діяти, тому для перехоплення ворожих безпілотників використовують дрони-перехоплювачі. Для їхньої ефективної роботи потрібен стабільний супутниковий зв’язок.

«Поблизу лінії фронту ми не можемо використовувати нашу авіацію. Тут можуть діяти лише перехоплювачі безпілотників. А без необхідної швидкості збивати Shahed стає набагато складніше», — зазначив президент.

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Міністерство оборони України зверталося до SpaceX із проханням пояснити ситуацію. За словами Зеленського, у компанії відповіли, що не запроваджували обмежень і припустили, що проблема має технічний характер. Однак українська сторона не погоджується з таким поясненням: військові щодня перевіряють роботу зв’язку на різних напрямках і фіксують перебої.

Що у США кажуть про обмеження Starlink та роль Ілона Маска

Колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що не знає причин сповільнення супутникового зв’язку.

«Starlink — це приватна компанія, що належить Ілону Маску. Це не державна структура», — сказав Келлог.

На його думку, якщо сповільнення зв’язку справді відбувається, воно може бути пов’язане з рішенням самої компанії, а не з прямим наказом уряду США.

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«Зараз це залежить від Ілона Маска і його компанії. Тут усе впирається в Маска, в те, що він собі думає. Бо ми можемо тиснути на приватну корпорацію лише до певної межі: Starlink належить йому, а не нам», — заявив Келлог.

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