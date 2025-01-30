Трамп відмовився від позову до компанії Цукерберга Meta в обмін на 25 мільйонів доларів

Позов був через призупинення роботи його облікового запису під час штурму Капітолія.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вирішив відмовитися від свого позову до платформи соціальних мереж Meta після того, як компанія погодилась виплатити йому $25 млн.

Про це інформує CNN.

Трамп подав позов через призупинення роботи його облікового запису у соцмережах на тлі подій, пов’язаних зі штурмом Капітолія.

"Трамп підписав угоду, яка, згідно з попереднім проєктом, вимагає від компанії Meta виплати близько $25 мільйонів, $22 мільйони з яких підуть до фонду майбутньої президентської бібліотеки Трампа. Решта суми виділяється на оплату послуг адвокатів та інших позивачів",- повідомила особа, ознайомлена зі справою.

Раніше повідомлялося, що генеральний директор Meta Марк Цукерберг оголосив про низку серйозних змін у політиці та практиці модерації контенту на платформах компанії.

Ми раніше інформували, що Федеральний суддя США у Вашингтоні заблокував рішення президента Дональда Трампа щодо заморожування грантів та кредитів на суму 3 трильйони доларів.

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