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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп відмовляється розмовляти з Маском, бо той "збожеволів"

Президент США Дональд Трамп наголосив, що у розмові з мільярдером Ілогом Маском наразі не зацікавлений.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Трамп і Маск

Трамп і Маск / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп поки що не хоче розмовляти з мільярдером Ілоном Маском після їхньої гучної сварки.

Про це американський лідер заявив в інтерв’ю ABC News.

Трамп під час розмови з журналістами продемонстрував дивовижну байдужість до їхньої сварки, наче це навіть не було резонансною подією 5 червня.

«Ви маєте на увазі людину, яка збожеволіла?», — запитав він в ABC News, додавши, що в розмові з мільярдером наразі не зацікавлений.

Трамп уточнив, що Маск хоче поговорити з ним, але він не готовий розмовляти з мільярдером.

Сварка Трампа і Маска

Нагадаємо, вчора, 5 червня, президент США Дональд Трамп публічно розкритикував свого колишнього радника Ілона Маска. Американський лідер додав, що дуже розчарований поведінкою Маска.

Це сталося після того, як мільярдер різко розкритикував законопроєкт про пільги та витрати, який передбачає продовження знижених податків.

За словами американського лідера, він «відібрав» у Маска «мандат на електромобілі».

Сьогодні, 6 червня, Politico з посиланням на власні джерела написало про те, що Трамп і Маск нібито планують поговорити телефоном.

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