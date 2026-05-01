Трамп відмовив Ірану в мирній угоді: що його не влаштувало

Дональд Трамп відхилив нову мирну пропозицію Ірану, бо його не влаштували умови. Президент США вважає, що Іран хоче домовитися лише через внутрішню кризу та чвари між своїми лідерами.

Про це Дональд Трамп повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ на галявині Білого дому.

Причини відмови від угоди

За словами Дональда Трампа, через слабку армію та розбрат у владі Іран змушений шукати миру. Проте Трамп вважає, що теперішні пропозиції Тегерана невигідні для США.

«Вони прагнуть угоди, проте мене вона не влаштовує. Подивимося, як розвиватимуться події. Іран хоче укласти угоду, бо в них фактично немає армії…», — зазначив Трамп.

Президент США також акцентував увагу на серйозних розбіжностях всередині правлячих кіл країни. На його думку, наявність кількох конфліктуючих груп впливу заважає Ірану виступати єдиним фронтом у міжнародній політиці.

«Керівництво дуже розрізнене. Існують дві-три групи, можливо, чотири, і це дуже розрізнене керівництво. І з огляду на це, всі вони хочуть укласти угоду, але всі вони зіпсовані», — зазначив президент США.

Американський лідер додав, що в країні панує «величезний розбрат», а представники влади мають значні проблеми з тим, щоб порозумітися між собою.

Нагадаємо, Іран передав посередникам у Пакистані нову пропозицію щодо припинення війни зі Сполученими Штатами.

Раніше стало відомо, що адмірал Бред Купер представив Трампу нові плани військових ударів по Ірану. Це може означати, що президент США готовий знову почати велику війну, щоб змусити Тегеран піти на поступки в переговорах.

Тим часом іранський президент Масуд Пезешкіан заявив, що будь-які спроби Сполучених Штатів Америки блокувати порти в Ірані «приречені на провал».

