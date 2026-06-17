Трамп відмовився назвати Путіна винним у війні проти України: що заявив

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп відмовився чітко відповідати на запитання щодо особистої відповідальності очільника Кремля Володимира Путіна за розв’язання війни проти України.

Про це Трамп заявив під час двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром Індії.

Трамп пояснив свою позицію необхідністю збереження можливостей для дипломатичного вирішення конфлікту.

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«Я не хочу це коментувати, бо намагаюся домогтися врегулювання конфлікту. Це не полегшує завдання», — зазначив Дональд Трамп.

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Нагадаємо, Україна обговорила з Дональдом Трампом ідею зустрічі з Володимиром Путіним у США. Формат вигадали спеціально так, щоб російському лідерові було дуже важко відмовитися.

Окрім цього, Володимир Зеленський припустив, що 17 червня відбудеться ще одна зустріч із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

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