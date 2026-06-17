- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1282
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп відмовився назвати Путіна винним у війні проти України: що заявив
Президент США Дональд Трамп ухилився від оцінки відповідальності Путіна за війну в Україні.
Президент США Дональд Трамп відмовився чітко відповідати на запитання щодо особистої відповідальності очільника Кремля Володимира Путіна за розв’язання війни проти України.
Про це Трамп заявив під час двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром Індії.
Трамп пояснив свою позицію необхідністю збереження можливостей для дипломатичного вирішення конфлікту.
«Я не хочу це коментувати, бо намагаюся домогтися врегулювання конфлікту. Це не полегшує завдання», — зазначив Дональд Трамп.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, Україна обговорила з Дональдом Трампом ідею зустрічі з Володимиром Путіним у США. Формат вигадали спеціально так, щоб російському лідерові було дуже важко відмовитися.
Окрім цього, Володимир Зеленський припустив, що 17 червня відбудеться ще одна зустріч із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.