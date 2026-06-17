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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Трамп відмовився назвати Путіна винним у війні проти України: що заявив

Президент США Дональд Трамп ухилився від оцінки відповідальності Путіна за війну в Україні.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп відмовився чітко відповідати на запитання щодо особистої відповідальності очільника Кремля Володимира Путіна за розв’язання війни проти України.

Про це Трамп заявив під час двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром Індії.

Трамп пояснив свою позицію необхідністю збереження можливостей для дипломатичного вирішення конфлікту.

«Я не хочу це коментувати, бо намагаюся домогтися врегулювання конфлікту. Це не полегшує завдання», — зазначив Дональд Трамп.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Україна обговорила з Дональдом Трампом ідею зустрічі з Володимиром Путіним у США. Формат вигадали спеціально так, щоб російському лідерові було дуже важко відмовитися.

Окрім цього, Володимир Зеленський припустив, що 17 червня відбудеться ще одна зустріч із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1282
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