Трамп відмовився від переговорів з Іраном: що відбувається за лаштунками

Іран / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп відмовився відновлювати переговори з Іраном, попри спроби Тегерана налагодити дипломатичний контакт.

Як повідомляє CNN із посиланням на двох високопосадовців Білого дому, іранські чиновники останніми днями зверталися до спецпосланника президента з Близького Сходу Стіва Віткоффа та інших представників адміністрації, намагаючись відновити діалог.

Втім, за словами американських чиновників, Трамп дав чіткий сигнал своїй команді, що не зацікавлений у переговорах на цьому етапі.

Один із представників Білого дому зазначив, що президент формально не відмовляється від дипломатії, але хоче, щоб військова операція тривала:

«Президент заявив про готовність до переговорів, але не зараз, оскільки хоче, щоб операція “Епічна лють” продовжувалася в повному обсязі».

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заперечив будь-які контакти з американською стороною останнім часом.

«Мій останній контакт із паном Віткоффом був до того, як його роботодавець вирішив зірвати дипломатію ще одним незаконним військовим нападом на Іран», — написав він у соцмережі X.

У Білому домі також зазначили, що союзники США на Близькому Сході пропонували виступити посередниками у переговорах щодо іранської ядерної програми та можливого завершення війни, однак ці ініціативи також були відхилені.

Однією з причин небажання США вести діалог називають невизначеність щодо нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї. За словами одного з чиновників, у Вашингтоні сумніваються, чи він «дійсно контролює ситуацію».

Сам Трамп заявив журналістам, що не впевнений навіть у тому, чи живий Хаменеї.

«Ми не знаємо… живий він чи ні. Його ніхто не бачив, що виглядає незвично», — сказав президент США.

Війна в Ірані — останні новини

Ситуація розгортається на тлі різкого загострення конфлікту на Близькому Сході.

Зокрема, Іран атакував низку об’єктів у регіоні. За даними ЗМІ, під удари дронів потрапили посольство США та готель “Аль-Рашид” у Багдаді, а також нафтові об’єкти, зокрема родовище Маджнун на півдні Іраку.

В Об’єднаних Арабських Еміратах тимчасово закривали повітряний простір через загрозу атак. Також було призупинено роботу великого газового родовища Шах після удару дрона, який спричинив пожежу. У Фуджейрі зафіксували загоряння в нафтопромисловій зоні.

Паралельно Ізраїль завдав точкового удару по Тегерану, внаслідок якого, за даними джерел, було ліквідовано одного з ключових військових лідерів Ірану — Гулямрезу Солеймані, командувача організації «Басідж», що входить до складу Корпусу вартових ісламської революції.

Раніше видання Axios повідомило, що США та Іран проводять таємні переговори. Американський чиновник зазначив, що Арагчі надсилав Віткоффу текстові повідомлення, в яких особливу увагу приділяли припиненню військових дій.