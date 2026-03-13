Трамп відмовився від українських дронів для війни в Ірані: Стефанішина пояснила причину

Посол України у США Ольга Стефанішина прокоментувала заяви Дональда Трампа про те, що американська армія має найкращу зброю і не потребує українських безпілотників.

Президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що американські дрони є найкращими у світі, тому Вашингтон не потребує українських безпілотників для своїх військових операцій на Близькому Сході. Попри те, що такі слова союзників звучать неприємно, вони є логічною частиною звичної риторики американського лідера щодо могутності власної армії.

Про це розповіла посол України у США Ольга Стефанішина в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Дипломатія та риторика Трампа

Стефанішина зізналася, що чути такі заяви не дуже приємно, проте вони не є надто суперечливими. Річ у тім, що Дональд Трамп системно і щодня наголошує на тому, що Сполучені Штати мають найпотужніші збройні сили у світі. У таку рамку розуміння власної спроможності та сили американцям важко включити потребу в прямій підтримці з боку України.

За словами Стефанішиної, дипломатія — це та навичка, яку вона «щодня зранку і до вечора опановує» в статусі посла у Вашингтоні, щоб правильно реагувати на подібні виклики.

Американська зброя з українським досвідом

Водночас пані посол звернула увагу на надзвичайно важливий факт: абсолютно всі виробники дронів та розробники оборонних технологій у США відкрито визнають, що їхні останні інновації базуються саме на нашому досвіді. Американський військово-промисловий комплекс уважно вивчає українські розробки та адаптує їх під свої потреби.

«Навіть якщо велика і потужна американська оборонна промисловість забезпечить захист неба в Перській затоці, ви точно будете знати, що це буде зроблено з Україною», — наголосила Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, у сюжеті телеканалу Fox News, в якому йшлося про військову операцію США в Ірані, українські дрони-перехоплювачі видали за новітні американські технології. Розповідь експерта супроводжувало відео застосування українських дронів-перехоплювачів Sting.

