Трамп відмовився закінчувати війну з Іраном: ЗМІ "злили" інсайд про переговори

Трамп

Адміністрація президента Дональда Трампа відмовилася підтримати ініціативи союзників із Близького Сходу щодо початку дипломатичних переговорів для припинення війни в Ірані. Тегеран, своєю чергою, також не погоджується на будь-яке перемир’я, доки не припиняться удари США та Ізраїлю.

Про це повідомили джерела Reuters у Білому домі.

«Відсутність інтересу з боку Вашингтона та Тегерана свідчить про те, що обидві сторони готуються до затяжного конфлікту, навіть попри те, що розширення війни призводить до жертв серед цивільного населення, а закриття Іраном Ормузької протоки призводить до зростання цін на нафту», — йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що удари США по острову Харг, ключовому транспортному вузлу Ірану для експорту нафти, підкреслили рішучість Вашингтона продовжувати військовий наступ. Тим часом новий Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Ормузька протока залишатиметься закритою та пригрозив посиленням атак на сусідні країни.

Додається, що через конфлікт загинуло понад 2000 людей, переважно в Ірані, а перебої у постачанні нафти стали найбільшими за всю історію. Відомо, що через Ормузьку протоку, якою проходить п’ята частина світової нафти, морське судноплавство фактично зупинилося.

Іран почав завдавати ракетних та безпілотних ударів по американських банках у країнах Перської затоки, у тому числі по об’єктах США в ОАЕ та Бахрейні. Зокрема, цілями ударів стали офіси, пов’язані з американським банком Citigroup — він вважається одним з найважливіших гравців у світовій фінансовій системі.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на підтримку Китаю та інших країн, які можуть надіслати військові кораблі для розблокування Ормузької протоки. За його словами, відкриття стратегічного морського шляху є ключовим завданням.