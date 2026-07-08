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Трамп відповів, чи готові США надати Україні безпекові гарантії після війни
На саміті НАТО Дональд Трамп озвучив позицію щодо безпекових гарантій для України після війни. Президент США пояснив, за якої умови, на його думку, така підтримка не знадобиться.
Під час саміту НАТО, що проходить 7 та 8 липня в Анкарі, президент США Дональд Трамп дав спільну прес-конференцію з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп заявив, чи готові США надати безпекові гарантії Україні після закінчення війни з РФ.
Чи дадуть США Україні безпекові гарантії після закінчення війни
Президент США Дональд Трамп відповів на запитання, чи готові США надати Україні після завершення війни з РФ гарантії безпеки.
Він заявив, що в разі досягнення мирної угоди між Україною та РФ у цьому не буде потреби.
«Якщо ми дійдемо до розв’язки, то у нас буде угода. Тоді безпекові гарантії не будуть потрібні, закривати небо не доведеться», — відповів Трамп.
Коли буде мирна угода з РФ
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Анкарі заявив, що Україні та Росії давно варто укласти мирну угоду, додавши, що обидві сторони розуміють її специфіку й прагнуть завершити війну.
Американський лідер похвалив Зеленського за ефективну роботу, висловив оптимізм щодо прогресу у переговорах за останні тижні та назвав це протистояння війною, яку потенційно найпростіше вирішити.
Водночас Трамп зробив кілька неоднозначних заяв, порівнявши конфлікт із бійкою дітей у парку, яким іноді «треба дозволити битися», а також твердив про «дуже невелику різницю» між українським та російським народами.
Окрім цього, він описав Росію як велику країну й силу, яка завжди з кимось воює, проте підсумував, що бажання обох президентів припинити війну має дати хороший результат.