Трамп відповів, чи готові США надати Україні безпекові гарантії після війни

Трамп про гарантії безпеки для України / © Associated Press

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Під час саміту НАТО, що проходить 7 та 8 липня в Анкарі, президент США Дональд Трамп дав спільну прес-конференцію з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп заявив, чи готові США надати безпекові гарантії Україні після закінчення війни з РФ.

Чи дадуть США Україні безпекові гарантії після закінчення війни

Президент США Дональд Трамп відповів на запитання, чи готові США надати Україні після завершення війни з РФ гарантії безпеки.

Він заявив, що в разі досягнення мирної угоди між Україною та РФ у цьому не буде потреби.

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«Якщо ми дійдемо до розв’язки, то у нас буде угода. Тоді безпекові гарантії не будуть потрібні, закривати небо не доведеться», — відповів Трамп.

Коли буде мирна угода з РФ

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Анкарі заявив, що Україні та Росії давно варто укласти мирну угоду, додавши, що обидві сторони розуміють її специфіку й прагнуть завершити війну.

Американський лідер похвалив Зеленського за ефективну роботу, висловив оптимізм щодо прогресу у переговорах за останні тижні та назвав це протистояння війною, яку потенційно найпростіше вирішити.

Водночас Трамп зробив кілька неоднозначних заяв, порівнявши конфлікт із бійкою дітей у парку, яким іноді «треба дозволити битися», а також твердив про «дуже невелику різницю» між українським та російським народами.

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Окрім цього, він описав Росію як велику країну й силу, яка завжди з кимось воює, проте підсумував, що бажання обох президентів припинити війну має дати хороший результат.

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