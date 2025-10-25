Трамп відповів, чи назве новозбудоване крило у Білому домі на свою честь

Будівництво у Білому домі / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує називати свою новозбудовану бальну залу в Білому домі вартістю 300 мільйонів доларів на свою честь.

Виступаючи перед журналістами, Трамп спростував інформацію про те, що він додасть своє ім’я до нової бальної зали, передає ABC News.

«У мене немає жодних планів називати його на свою честь», — сказав Трамп. «Це були фейкові новини. Ймовірно, я назву його „Президентська бальна зала“ чи щось таке. Ми ще не думали про назву».

Реклама

Раніше високопосадовці адміністрації повідомили ABC News, що деякі в адміністрації вже називають його «Бальною залою президента Дональда Дж. Трампа» і що ця назва, ймовірно, залишиться.

У четвер з’явилися нові знімки, які показали, що все східне крило Білого дому було знесено, щоб звільнити місце для бальної зали Трампа.

На запитання кореспондентки ABC News, скільки власних грошей він планує пожертвувати на бальну залу, Трамп відповів: «О, мільйони доларів. Так. Ну, я також даю, знаєте, я даю багато грошей Білому дому. Білий дім, як ви знаєте, — це я даю свою зарплату, і зазвичай я люблю спрямовувати її до Білого дому, тому що цей будинок був трохи занедбаний».

Тим часом у Мережі поширилися меми через будівництво Трампа у Білому домі.

Реклама

Раніше Дональд Трамп сказав, за якої однієї умови зустрінеться з Путіним.