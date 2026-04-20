Трамп відповів, чи очікувати поновлення боїв з Іраном та що буде з блокадою протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що «надзвичайно малоймовірно» продовжить двотижневий режим припинення вогню з Іраном, якщо сторони не досягнуть фінальної угоди до вечора середи.

Про це він розповів у телефонному інтерв’ю в понеділок, передає Bloomberg.

За словами Трампа, Ормузька протока — ключова артерія світового енергопостачання — залишатиметься заблокованою до моменту підписання остаточного документа.

«У нас повно часу»: позиція Білого дому

Трамп підкреслив, що не збирається поспішати з укладанням «поганої угоди». Термін дії режиму припинення вогню, оголошеного 7 квітня, спливає в середу ввечері за часом Вашингтона.

Віцепрезидент Джей Ді Венс вирушає до Пакистану, де у вівторок має розпочатися новий раунд дипломатичних зустрічей.

На запитання, чи очікує він відновлення бойових дій у разі відсутності домовленостей, Трамп відповів ствердно.

Нафта дорожчає, ринки лихоманить

Заяви президента миттєво позначилися на світовій економіці. Ціни на нафту підскочили на понад 5%, оскільки інвестори побоюються тривалої дестабілізації енергопостачання. Індекс S&P 500 також продемонстрував падіння на тлі жорсткої риторики Білого дому.

Ситуація ускладнюється тим, що ВМС США продовжують утримувати Ормузьку протоку та нещодавно захопили судно під іранським прапором.

«Іранці відчаянно хочуть, щоб я її відкрив. Але я не зроблю цього без підписаної угоди», — резюмував Трамп.

Переговори США та Ірану — останні новини

Мирні переговори США та Ірану мали відбутися завтра, 21 квітня, в Ісламабаді. На них мали поїхати віцепрезидент США Джей Ді Венс, спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер. Про це повідомляли в Білому домі.

Невдовзі стало відомо, що Тегеран не братиме участі в переговорах зі США. Там пояснили, що США мають жорстку позицію, «завищені вимоги» та непослідовність у переговорах. Також Іран незадоволений тривалою американською блокадою Ормузької протоки.

Найближчими днями спливає термін двотижневого перемир’я. Ситуація залишається напруженою. Трамп може знову пригрозити атакувати всі мости та електростанції в Ірані.