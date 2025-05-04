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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп відповів, чи планує йти на третій термін і натякнув на свого наступника

Трамп прямо не назвав «великого республіканця» своїм наступником, проте він поміркував над цим.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Трамп відповів, чи планує йти на третій термін і натякнув на свого наступника

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп не планує йти на третій термін і хоче «передати естафету комусь». Щодо свого наступника, то Трамп натякнув на того, хто може його замінити.

Про це він заявив в інтерв’ю «Meet the Press» на телеканалі NBC, а також в Clash Report.

«Але це не те, чим я хочу займатися. Я хочу прожити чотири чудових роки і передати естафету комусь, в ідеалі — великому республіканцю, щоб він продовжив справу», — сказав президент США.

І хоча президент Сполучених Штатів прямо не назвав цього «великого республіканця» своїм наступником, він поміркував над цим.

«Ще зарано про це говорити, але в мене є віцепрезидент… і Джей Ді (Джей Ді Венс — віцепрезидент США — ред.) чудово виконує свою роботу… Я не хочу в це вплутуватися», — сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше на фото Дональда Трампа, де він постає у вигляді Папи Римського, відреагували єпископи. Католицька конференція штату Нью-Йорк заявила, що це є недоречним, особливо тоді, коли католики оплакують смерть Папи Франциска.

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