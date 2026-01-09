Трамп відповів, чи віддасть наказ захопити Путіна

© Associated Press

Президент США Дональд Трамп не вважає, що колись виникне необхідність віддати наказ на захоплення президента РФ Володимира Путіна, як це було з венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро.

Про це він сказав на пресконференеції в п’ятницю, 9 січня, відповідаючи на запитання журналістів, передає Clash Report.

Журналіст звенрув увагу президента Трампа на те, що український лідер Володимир Зеленський, коментуючи операцію США у Венесуелі, натякнув на можливість захоплення ще одного диктатора, маючи на увазі російського президента Путіна.

«Я не думаю, що це буде необхідно», — відповів Трамп.

Президент США вкотре наголосив, що у нього з господарем Кремля завжди були «чудові стосунки», але додав, що тепер він «дуже розчарований» тим, що йому не вдається завершити війну, яку він вважав однією з найлегших для врегулювання.

Відповідаючи на одне із наступних запитань американський лідер додав, що президент РФ Володимир Путін його «боїться».

«Президент Путін не боїться Європи, він боїться Сполучених Штатів Америки, якими я керую», — наголосив він.

При цьому він зазначив, що Європа «змінюється»

«Європа має взяти себе в руки. Я люблю Європу», — несподівано зізнався Трамп.

Нагадаємо, президент Зеленський після захоплення США венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро натякнув на необхідність рішучих дій щодо лідерів інших авторитарних режимів.

«Якщо можна так із диктаторами, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі», — зауважив український президент.

Також президент Зеленський припустив, що США могли б провести військову операцію з захоплення глави Чечні Рамзана Кадирова, щоб натиснути на президента держави-агресорки Володимира Путіна для припинення війни. Така пропозиція неабияк шокувала ставленника Кремля у Чечні.