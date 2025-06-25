Трамп відповів, чи закінчилася війна між Ізраїлем та Іраном

Президент Дональд Трамп виступає під час прес-конференції на саміті НАТО в Гаазі, Нідерланди / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що конфлікт Ізраїлю з Іраном вичерпався та похвалив американських військових.

Про це глава Білого дому сказав на пресконференції під час саміту НАТО в Гаазі, передає Sky News.

Трамп знову назвав удари США по іранських ядерних об’єктах, успіх яких був поставлений під сумнів, «знищенням».

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«Ця неймовірна демонстрація американської сили проклала шлях до миру завдяки історичній угоді про припинення вогню, укладеній у понеділок пізно ввечері», — каже він.

Далі він похвалися свою власною роллю у посередництві у встановленні припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.

«І ми називаємо це 12-денною війною. Я розмовляв з кількома людьми. Гадаю, це просто звучало як правильна назва. Це була 12-денна війна. І ми вважаємо, що все скінчено. Я не думаю, що вони збираються мститися один одному. Я так не думаю», — вважає Трамп.

На думку американського президента, США також «підтвердили довіру до американського стримування», яке «не має аналогів».

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Війна з Іраном може відновитися

Тим не менш, Трамп визнав, що війна між Іраном та Ізраїлем може скоро знову розпочатися.

Його запитали: що вселяє в нього таку впевненість у завершенні війни між Ізраїлем та Іраном.

Трамп відповів: «Я мав справу з обома (країнами — Ред.), вони обидві втомлені, виснажені. Вони билися дуже, дуже запекло, дуже люто, дуже жорстоко, і обидві були задоволені тим, що можуть повернутися додому та вибратися звідси. І чи можна почати знову? Гадаю, колись це станеться. Можливо, це скоро почнеться».

Нагадаємо, що під час цього виступу Дональд Трамп також висловив сподівання, що «жахлива ситуація з Росією та Україною» буде вирішена.

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