Трамп відповів, чи зможе він переконати Путіна припинити обстріли України

Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін / © ТСН.ua

Реклама

Президент США Дональд Трамп не впевнений, що зможе переконати президента РФ Володимира Путіна припинити атаки на цивільні об’єкти в Україні.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

«Ну, я вам скажу. Я вже мав цю розмову з ним, у мене було багато хороших розмов із ним. Потім я повертаюся додому і бачу, що ракета влучила в будинок для людей похилого віку або в житловий будинок, і люди лежать мертвими на вулицях. Тож, мабуть, відповідь на це — „ні“, бо я вже вів цю розмову. Я хочу закінчити війну».

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що переговори Трампа і Путіна заплановані на п’ятницю, 15 серпня пройдуть на об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж. Ця зустріч може вплинути на війну в Україні — на ситуацію на фронті та обстріли українських міст.

Також повідомлялось, що в Білому домі назвали майбутню розмову Трампа з Путіним «вправою на слухання».