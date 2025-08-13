ТСН у соціальних мережах

Трамп відповів, чи зможе він переконати Путіна припинити обстріли України

Американський лідер хоче завершити війну, але переговори не дають ефекту.

Наталія Магдик
Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін

Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп не впевнений, що зможе переконати президента РФ Володимира Путіна припинити атаки на цивільні об’єкти в Україні.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

«Ну, я вам скажу. Я вже мав цю розмову з ним, у мене було багато хороших розмов із ним. Потім я повертаюся додому і бачу, що ракета влучила в будинок для людей похилого віку або в житловий будинок, і люди лежать мертвими на вулицях. Тож, мабуть, відповідь на це — „ні“, бо я вже вів цю розмову. Я хочу закінчити війну».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що переговори Трампа і Путіна заплановані на п’ятницю, 15 серпня пройдуть на об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж. Ця зустріч може вплинути на війну в Україні — на ситуацію на фронті та обстріли українських міст.

Також повідомлялось, що в Білому домі назвали майбутню розмову Трампа з Путіним «вправою на слухання».

