Трамп відповів, коли закінчиться війна з Іраном: подробиці

Вашингтон сигналізує про можливе завершення війни проти Ірану.

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон перебуває на фінальному етапі досягнення своїх цілей у військовій кампанії проти Ірану.

Про це він повідомив у соціальній мережі Truth Social.

«США дуже близькі до виконання своїх цілей», — зазначив Трамп.

За словами президента США, у Вашингтоні вже обговорюють сценарій поступового припинення військової кампанії.

Окремо президент США зупинився на питанні безпеки Ормузької протоки — стратегічно важливого маршруту для світової енергетики.

За його словами, контроль над нею мають здійснювати країни, які безпосередньо користуються цим шляхом.

«Якщо нас попросять, ми допоможемо цим країнам у їхніх зусиллях щодо Ормузької протоки, але необхідності в цьому не буде, як тільки загроза з боку Ірану буде ліквідована», — заявив Трамп.

Війна США проти Ірану — останні заяви Трампа

Нагадаємо, Трамп раніше заявляв, що Сполучені Штати мають потенціал дуже швидко завершити війну з Іраном, однак наразі обирають більш виважену стратегію дій.

Під час спілкування з журналістами в Білому домі він підкреслював, що Вашингтон свідомо не застосовує максимально жорсткий сценарій, попри наявні можливості.

«О, ми могли б покінчити з цим за дві секунди, якби захотіли. Проте ми поводимося дуже розважливо. Ми хочемо це зробити», — заявляв Трамп.

Водночас він традиційно розкритикував політику свого попередника Джо Байдена, звинувативши його у послабленні позицій США.

«Не забувайте, що Байден усе віддав», — наголосив президент США.

Також ми писали, що найближчі європейські союзники президента США Дональда Трампа відмовляються приєднуватися до військової операції проти Ірану.

