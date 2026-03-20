Трамп відповів, коли закінчиться війна з Іраном: подробиці
Вашингтон сигналізує про можливе завершення війни проти Ірану.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон перебуває на фінальному етапі досягнення своїх цілей у військовій кампанії проти Ірану.
Про це він повідомив у соціальній мережі Truth Social.
«США дуже близькі до виконання своїх цілей», — зазначив Трамп.
За словами президента США, у Вашингтоні вже обговорюють сценарій поступового припинення військової кампанії.
Окремо президент США зупинився на питанні безпеки Ормузької протоки — стратегічно важливого маршруту для світової енергетики.
За його словами, контроль над нею мають здійснювати країни, які безпосередньо користуються цим шляхом.
«Якщо нас попросять, ми допоможемо цим країнам у їхніх зусиллях щодо Ормузької протоки, але необхідності в цьому не буде, як тільки загроза з боку Ірану буде ліквідована», — заявив Трамп.
Війна США проти Ірану — останні заяви Трампа
Нагадаємо, Трамп раніше заявляв, що Сполучені Штати мають потенціал дуже швидко завершити війну з Іраном, однак наразі обирають більш виважену стратегію дій.
Під час спілкування з журналістами в Білому домі він підкреслював, що Вашингтон свідомо не застосовує максимально жорсткий сценарій, попри наявні можливості.
«О, ми могли б покінчити з цим за дві секунди, якби захотіли. Проте ми поводимося дуже розважливо. Ми хочемо це зробити», — заявляв Трамп.
Водночас він традиційно розкритикував політику свого попередника Джо Байдена, звинувативши його у послабленні позицій США.
«Не забувайте, що Байден усе віддав», — наголосив президент США.
Також ми писали, що найближчі європейські союзники президента США Дональда Трампа відмовляються приєднуватися до військової операції проти Ірану.