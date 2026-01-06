Трамп відповів на чутки про свій старечий маразм: що сказав

Трамп заявив, що на відмінно склав третій когнітивний іспит / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп похизувався, що нещодавно на «відмінно» склав уже третій когнітивний тест, відповідаючи на чутки про його вік і старечий маразм.

Про це глава Білого дому сказав на виїзних зборах республіканців Палати представників.

«Ми маємо давати всім когнітивні тести. Я єдиний президент, який пройшов когнітивні тести. Кожного президента та віцепрезидента треба змусити складати іспити. Тести на розумові здібності, наприклад, чи розумні вони?» — вважає він.

У вівторок увечері Трамп у соцмережах написав, що окрім низки «довгих, ретельних і дуже нудних медичних обстежень», він «тричі, останній з яких був нещодавно», проходив обстеження на когнітивні функції.

«Я склав усі три іспити на відмінно перед великою кількістю лікарів та експертів, більшість з яких я не знаю. Мені сказали, що мало хто зміг скласти цей іспит на відмінно, і насправді більшість складає його дуже погано, саме тому багато інших президентів вирішили взагалі його не складати», — сказав він.

Як передає Bloomberg, 79-річний президент США сказав, що поділився результатами після того, як у виданні New York Times з’явилися повідомлення про те, що його публічний графік стає більш обмеженим, ніж під час його першого терміну, і наводилися приклади, коли він під час зустрічей надовго заплющував очі.

«Я насправді вважаю, що це підбурювання, а, можливо, і зрада, коли The New York Times та інші ЗМІ постійно публікують фальшиві повідомлення з метою наклепу та приниження», — обурився він.

Видання нагадує, що попередник Трампа, Джо Байден, постійно стикався з постійними питаннями щодо свого здоров’я під час свого президентства і зрештою був змушений припинити свою передвиборчу кампанію після катастрофічного виступу на дебатах проти Трампа.

