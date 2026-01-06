- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 801
- Час на прочитання
- 2 хв
Трамп відповів на чутки про свій старечий маразм: що сказав
Трамп вимагає примусово тестувати всіх президентів на IQ та відповів, чи пройшов тест сам.
Президент США Дональд Трамп похизувався, що нещодавно на «відмінно» склав уже третій когнітивний тест, відповідаючи на чутки про його вік і старечий маразм.
Про це глава Білого дому сказав на виїзних зборах республіканців Палати представників.
«Ми маємо давати всім когнітивні тести. Я єдиний президент, який пройшов когнітивні тести. Кожного президента та віцепрезидента треба змусити складати іспити. Тести на розумові здібності, наприклад, чи розумні вони?» — вважає він.
У вівторок увечері Трамп у соцмережах написав, що окрім низки «довгих, ретельних і дуже нудних медичних обстежень», він «тричі, останній з яких був нещодавно», проходив обстеження на когнітивні функції.
«Я склав усі три іспити на відмінно перед великою кількістю лікарів та експертів, більшість з яких я не знаю. Мені сказали, що мало хто зміг скласти цей іспит на відмінно, і насправді більшість складає його дуже погано, саме тому багато інших президентів вирішили взагалі його не складати», — сказав він.
Як передає Bloomberg, 79-річний президент США сказав, що поділився результатами після того, як у виданні New York Times з’явилися повідомлення про те, що його публічний графік стає більш обмеженим, ніж під час його першого терміну, і наводилися приклади, коли він під час зустрічей надовго заплющував очі.
«Я насправді вважаю, що це підбурювання, а, можливо, і зрада, коли The New York Times та інші ЗМІ постійно публікують фальшиві повідомлення з метою наклепу та приниження», — обурився він.
Видання нагадує, що попередник Трампа, Джо Байден, постійно стикався з постійними питаннями щодо свого здоров’я під час свого президентства і зрештою був змушений припинити свою передвиборчу кампанію після катастрофічного виступу на дебатах проти Трампа.
Раніше президент США Трамп зробив заяву про виробництво американської зброї.