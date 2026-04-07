Трамп відповів на пропозицію Пакистану щодо перемир’я з Іраном: подробиці

Президент США Дональд Трамп заявив про проведення інтенсивних переговорів щодо війни в Ірані. Наразі він готується розглянути ініціативу прем’єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа про двотижневе припинення вогню.

Про це повідомляє CNN.

Як відреагував Трамп на пропозицію Пакистану

Відповідаючи на запитання журналістів про хід дипломатичних зусиль, президент США відмовився розкривати деталі, посилаючись на динаміку процесу.

«Я не можу вам сказати, бо зараз ми ведемо гарячі переговори», — заявив Дональд Трамп.

Раніше у Білому домі підтвердили телеканалу CNN, що «відповідь надійде» після того, як президента буде повністю проінформовано про деталі плану, запропонованого пакистанською стороною.

Також Дональд Трамп висловився про пакистанського прем’єра, який виступив із пропозицією 14-денної паузи в бойових діях та відкриття Ормузької протоки.

«Можу сказати, що я дуже добре його знаю. Він дуже шанована людина в усьому світі», — сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, 7 квітня американський президент Дональд Трамп зробив гучну заяву про те, що сьогодні вночі «ціла цивілізація загине».

«Сьогодні вночі загине ціла цивілізація, і її вже ніколи не повернути. Я не хочу, щоб це сталося, але, мабуть, так і буде. Однак тепер, коли відбулася повна і тотальна зміна режиму, де переважають інші, розумніші й менш радикальні погляди, можливо, станеться щось революційно чудове — ХТО ЗНАЄ?», — йдеться у його дописі на сторінці у соцмережі Truth Social.

У США прихильники Трампа розкритикували його за погрози вдарити по цивільних в Ірані.

Після погроз Трампа знищити «цивілізацію» Іран припинив контакт зі Вашингтоном. США та Ізраїль завдали ударів по військових та енергетичних об’єктах. Наразі переговори про перемир’я призупинено.

У свою чергу прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф офіційно звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням відстрочити на два тижні виконання погроз щодо ударів по Ірану. Тоді у Бліому домі заявили, щоадміністрація Дональда Трампа вивчає це звернення. А іранська сторона прихильно ставиться до ініціативи Пакистану щодо 14-денного перемир’я.