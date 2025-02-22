Трамп відправив у відставку голову Об’єднаного комітету начальників штабів США

Генерал Браун залишає свою посаду, а його наступником Трамп бачить Дена Кейна, якого раніше проігнорував Байден.

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про відставку Чарльза Брауна з поста голови Об'єднаного комітету начальників штабів.

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Я хочу подякувати генералу Чарльзу Брауну за понад 40 років служіння нашій країні. Він прекрасний джентльмен і видатний лідер, і я бажаю йому та його родині чудового майбутнього", — йдеться у повідомленні.

Трамп не пояснив причини звільнення Брауна та запропонував на його місце Дена Кейна.

"Генерал Кейн — досвідчений пілот, експерт з національної безпеки, успішний підприємець і "боєць" зі значним досвідом міжвідомчих і спеціальних операцій. Попри те, що Кейн мав високу кваліфікацію та повагу, сонний Джо Байден пропустив його для підвищення по службі. Але вже ні!" — заявив Трамп.

Нагадаємо, генерального інспектора USAID було звільнено 12 лютого 2025 року, через день після того, як його офіс оприлюднив звіт із критикою зусиль адміністрації президент США Дональда Трампа з ліквідації агентства.