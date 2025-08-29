Трамп відправляє до берегів Венесуели тисячі солдатів і кораблі: що він надумав

Президент Венесуели Ніколас Мадуро та президент США Дональд Трамп

Сполучені Штати ще ніколи не були так близько до збройного конфлікту з Венесуелою. За наказом президента Дональда Трампа до узбережжя країни відправлено повноцінну флотилію ВМС США, а за голову венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро оголошено винагороду в розмірі 50 млн доларів.

Про це пише Axios.

Боротьба з наркотрафіком чи зміна режиму

Президент Трамп наказав відправити до вод поблизу Венесуели сім військових кораблів, зокрема три есмінці з керованими ракетами та щонайменше один підводний човен, на борту яких перебувають 4500 військовослужбовців. Офіційною метою є боротьба з наркотрафіком. Однак прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт підкреслила двозначність місії, назвавши Мадуро «головою наркокартелю, що переховується від правосуддя», а не законним президентом Венесуели.

Один з чиновників адміністрації Трампа заявив: «Це на 105% про наркотероризм, але якщо Мадуро втратить владу, ніхто не буде плакати». Інший посадовець порівняв ситуацію з операцією 1989 року, коли американські військові захопили панамського президента Мануеля Нор’єгу, якому, як і Мадуро, були пред’явлені звинувачення в торгівлі наркотиками.

«Це може бути Нор’єга-2. Президент попросив розглянути варіанти, і це його рішення, що робити далі, але Мадуро повинен бути наляканий», — зазначив співрозмовник видання

Третій радник Трампа висловився ще більш образно: «Залишити Мадуро при владі у Венесуелі — це все одно, що зробити Джеффрі Епштейна головою дитячого садка».

Сумніви та реакція Венесуели

Хоча офіційні особи не виключають можливості вторгнення, вони вважають його малоймовірним. Проте розгортання 2200 морських піхотинців — підрозділу, призначеного для наземних операцій, — є нетиповим для звичайної операції з боротьби з наркотрафіком.

У відповідь на дії США Мадуро назвав їх «аморальними, злочинними та незаконними» і закликав громадян приєднатися до ополчення, щоб відбити очікуване вторгнення. Союзник Мадуро, президент Колумбії Густаво Петро, заявив: «Картель Сонць не існує; це фіктивна вигадка ультраправих для повалення урядів, які не підкоряються їм».

Можливі сценарії

Хоча вторгнення вважається малоймовірним, експерти не виключають агресивних дій, таких як перехоплення або потоплення підозрілих човнів. Один з чиновників зазначив, що «деякі човни точно будуть захоплені або потоплені». Також можливими є авіаудари по об’єктах, де підозрюється діяльність наркокартелів, або по новому заводу з виробництва боєприпасів, збудованому за допомогою Росії.

Деякі в оточенні Трампа навіть припускають, що Мадуро може стати мішенню для удару безпілотника, враховуючи, що він офіційно вважається підозрюваним у тероризмі. Однак офіційні особи, які спілкувалися з Axios, применшили цю можливість.

Як зазначив один з американських чиновників, передбачається, що в оточенні Мадуро немає справжньої лояльності, крім тієї, яку він може купити.

«Нам не дуже важливо, куди він піде. Є інші люди у Венесуелі, які здатні керувати країною так само добре або краще, ніж він. Ми не вибираємо фаворитів. Можливо, він застряг, тому що кубинці, які його оточують, не дозволять йому виїхати. Тож він може виїхати лише у мішку для трупів», — сказав чиновник.

Ніколас Мадуро є президентом Венесуели від 19 квітня 2013 року, коли він був приведений до присяги після смерті Уго Чавеса. Востаннє він «був обраний» президентом у січні цього року й утримує владу в країні вже понад 12 років.

Нагадаємо, Україна не визнала Мадуро президентом Венесуели. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав фікцією інавгурацію Мадуро, який 10 січня склав присягу президента Венесуели.

Раніше США можливо вже намагалися усунути Мадуро від влади. Так у вересні минулого року в країні затримали групу іноземців, які нібито готували замах на президента Венесуели на замовлення ЦРУ.